Se agotó la paciencia de los hinchas de Colo Colo luego del clásico donde fueron goleado por Universidad Católica, por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025, en el estadio Monumental.

Fue en el minuto 80 cuando desde el sector de la Garra Blanca se cansaron de la situación que vive el club en su año del Centenario, por lo que comenzaron a pedir la cabeza de Jorge Almirón.

“Ya se va, ya se va, Almirón ya se va”, fue el canto que comenzó a tomar fuerza desde el sector Arica del reducto de los albos, pero que luego se replicó en todo el estadio.

Un duelo que ahora separó para siempre a Almirón de los hinchas, que difícilmente le puedan perdonar una derrota por goleada en un clásico, cerrando un año aniversario para la historia.

Los hinchas de Colo Colo piden la salida de Almirón

“Un esfuerzo desde la barra de Colo Colo, pero que no duró muchos minutos”. Así fue detallado el canto contra Jorge Almirón en la transmisión oficial de TNT Sports.

Los hinchas se manifestaron en contra del entrenador por la goleada ante Universidad Católica, que le manda otra mancha al año del Centenario, que ha sido para el olvido.

Restará saber si se toma una decisión al final del partido o si definitivamente Jorge Almirón decide dar un paso al costado, donde hay una historia que no puede seguir esperando.

