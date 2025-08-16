Este sábado el proceso de Jorge Almirón tocó fondo en Colo Colo. El Cacique se comió una goleada por 1 a 4 frente a la Universidad Católica, lo que terminó por sacar al DT de la banca después de un centenario para el olvido.

Las cosas han llegado a un punto crítico, fuera de toda competencia y prácticamente sin opciones al título en el año donde todo debía ser alegría. Es por ello que desde la familia de Mirko Jozic salieron a repartir palos contra los responsables de la crisis.

Desde el círculo cercano del DT más importante en la historia del Cacique no tuvieron piedad ni con el plantel ni con la dirigencia alba. De hecho, pidieron cambios con urgencia y que quienes no entiendan el lugar en el que están se vayan.

Hija de Mirko Jozic pide un cambio radical en Colo Colo tras papelón ante la UC

El papelón que protagonizó Colo Colo en el clásico ante Universidad Católica agotó la paciencia de todos sus hinchas. La familia de Mirko Jozic no quedó al margen de lo ocurrid en el Estadio Monumental esta tarde y le golpearon la mesa a quienes hoy representan al Cacique.

La hija de Mirko Jozic le pegó con todo a Colo Colo, desde jugadores a dirigentes, luego de la goleada sufrida ante la UC. Foto: Photosport.

A través de su cuenta de Instagram la hija del histórico entrenador albo, Lana Jozic, publicó un mensaje claro contra plantel y dirigentes. El comienzo del texto dejó de inmediato en evidencia la postura sobre el momento que vive el Eterno Campeón: “Catástrofe dentro y fuera de la cancha“.

“Colo Colo está pasando por uno de los peores momentos de su historia. La falta de visión, el juego pobre, el caos dirigencial y la pérdida total de identidad están destruyendo al club que debería ser el orgullo de sus hinchas y de todo Chile“, agregó.

Lana Jozic apuntó contra la actitud que han tomado en el Cacique ante la crisis que atraviesan. “La hinchada merece mucho más que excusas y palabras vacías. Merece respeto, garra y pasión en la cancha. En lugar de eso, vemos pasividad, malas decisiones y una falta absoluta de responsabilidad“.

Finalmente, la hija del recordado DT los invitó a irse por donde llegaron si no se dan cuenta la camiseta que defienden. “Colo Colo no es solo un club, es historia, emoción y pueblo. Y si los que lo dirigen y representan en la cancha no lo entienden, entonces deben cambiarse. Ahora“.

La familia de Mirko Jozic dice lo que miles de hinchas de Colo Colo piensan sobre la forma en la que se ha enfrentado la crisis actual. El Cacique ha sido un desastre en el año del centenario para el que prometió algo totalmente distinto a lo que vive.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras define la salida de Jorge Almirón, Colo Colo comienza a enfocarse en su próximo desafío en la Liga de Primera. El Cacique visitará a Palestino el próximo sábado 23 de agosto desde las 15:00 horas.

Así queda Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

