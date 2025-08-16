Es tendencia:
“Los estudió mucho”: La UC repasa a Jorge Almirón por goleada en el Monumental

Los cruzados superaron a Colo Colo por 4-1 y recalcaron la diferencia que marcó Daniel Garnero sobre el cuerpo técnico ante los albos.

Por Felipe Pavez Farías

Garnero le ganó el duelo a Almirón y goleó en el clásico
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTGarnero le ganó el duelo a Almirón y goleó en el clásico

Universidad Católica superó literalmente desde el pitazo inicial a Colo Colo. La temprana anotación de Cristián “Cimbi” Cuevas inició una jornada que difícilmente olvidarán en San Carlos de Apoquindo.

Es que la UC goleó por 4-1 en el Estadio Monumental y profundizó la crisis de los albos en está temporada de Centenario. Rendimiento que entre los de la franja apuntaron hacia las claves que entregó el cuerpo técnico. 

Estamos muy contentos. Así se deben jugar los clásicos”, recalcó Jhojan Valencia a TNT Sports tras el pitazo final. El colombiano fue determinante para ganarle el medio campo y la posesión al Cacique. 

Daniel Garnero goleó a Jorge Almirón

Pero el propio volante hizo hincapié en que el partido lo ganaron gracias a la táctica que desplegó Daniel Garnero. Lo que finalmente superó a lo que planteó Jorge Almirón

Católica goleó a Colo Colo y se quedó con el clásico en el Monumental

El profe los estudió mucho, sabíamos todas sus falencias. Sabíamos que el Cimbi podía hacer daño y Gary conmigo íbamos a ganar el medio. Empezar ganando tan temprano desmotiva a cualquier equipo. Jugamos con el marcador a favor y lo aprovechamos”, sentenció Valencia que fue de las figuras en la UC. 

Ahora Universidad Católica quedó sexto con 30 unidades y se acerca a la parte alta de la Liga de Primera. En tanto, la próxima fecha recibe a Unión Española el 23 de agosto. En lo que será el debut del Claro Arena. 

