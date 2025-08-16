De dulce y agraz: Verdugo de Colo Colo se pierde la inauguración del Claro Arena

Universidad Católica dio el batacazo de la jornada al marcar cuatro goles en el Estadio Monumental. El cuadro de Daniel Garnero aprovechó cada uno de los errores de Colo Colo, profundizando la crisis de Jorge Almirón.

Jornada inolvidable para los cruzados y que fue comanda por Cristián Cuevas. El “Cimbi” tuvo que afrontar el puesto de creador y no desentonó. Es que pese a la nueva posición, se las ingenió para complicar a los albos en cada ataque.

A los 21 segundos ya marcó el primer tanto de la jornada aprovechando los errores de Fernando de Paul. Pero en el complemento repitió la dosis, y a los 26 segundos puso el 4-1 sobre los albos. Doblete que fue celebrado con todo por el ex seleccionado nacional.

Cimbi Cuevas se pierde el debut del Claro Arena

Sin embargo, la jornada tuvo una cuota de desgracia para el talentoso jugador de la UC. Es que en una confusa jugada, el “Cimbi” fue con fuerza excesiva y el juez Cristián Garay lo amonestó al minuto 11.

Sanción que le costó caro al héroe cruzado en el Monumental. Es que con dicha tarjeta llegó a las cinco amarillas y por ende, Cristián Cuevas se pierde el próximo partido de local de Universidad Católica.

Duelo esperan hace varios días los hinchas, dirigencia y jugadores ya que será en el Estadio Claro Arena. Dicho encuentro está programado para el próximo 23 de agosto ante Unión Española a partir de las 20:00 horas. Por lo que Garnero deberá reformular el equipo para la visita de los hispanos.