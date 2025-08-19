Waldo Ponce tuvo un destacado paso por la selección chilena, pero también dejó una muy recordada imagen de una pelea en el terreno de juego con Gary Medel. El ex central recordó ese episodio.

Ponce supo ser uno de los fijos en La Roja en la mejor época con Marcelo Bielsa y en los inicios de la era Claudio Borghi, pero una lesión en el tendón de Aquiles en el 2011 lo alejó de su mejor nivel futbolístico y también, de Juan Pinto Durán.

La pelea de Waldo Ponce con Gary Medel

El 11 de noviembre de 2011 Chile visitó a Uruguay por la 3° fecha de las Eliminatorias. Los dirigidos por Claudio Borghi cayeron por 4-0 y Waldo Ponce no tuvo una buena actuación en el día que Luis Suárez marcó los cuatro tantos. Gary Medel le reprochó esta situación y el formado en la U no se quedó callado.

“Es medio mechita corta y le gusta pelear. Partido que jugué para el olvido con Uruguay y que nos boletearon y claro, Garito me empezó a echar la culpa por una jugada. Yo me paré porque sentí que era más culpa de él que no lo siguió, así que nos agarramos a chuchada limpia en la cancha. Casi a los combos y nos separaron“, comenzó contando Ponce en TNT Sports.

“Llegó Marcos González, no me acuerdo quién más llegó ‘pero hueón cómo van a estar peleando’. ‘Después te voy a agarrar en el camarín’ y así. Choro el enano y nosotros compartíamos habitación. Teníamos que llegar a dormir juntos después del partido, yo sin querer hablarle, este hueón medio picado porque yo le había parado el carro. No conversamos como en tres días“, recordó entre risas.

Pese al conflicto entre Medel y Ponce, este último explicó que tenían muy buena relación, por lo que poco a poco fueron limando asperezas y que solucionaron la situación, lo que incluso, hizo que la amistad entre ambos terminara creciendo.

“A los otros días, sabía que él la había cagado. Corría al lado mío, se hacía el simpático para que yo lo pescara y no lo pescaba. Después hablamos y le dije ‘puta vo soy mi amigo. Si yo cometo un error, vo tení que acercarte y decirme que la cagué’. No lo va a hacer así, me va a echar la chuchada igual. ‘Puta disculpa Waldito, vo sabí como soy yo’ y ahí se fortalece la amistad“, cerró Waldo Ponce.