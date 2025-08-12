Se va moviendo el mercado de pases en Europa y algunos chilenos tienen cambios de equipos. Francisco Sierralta es uno de ellos, pasando del Championship inglés a la Ligue 1.

El ex jugador de Universidad Católica firmó por el Auxerre, equipo en el que militase Pedro Reyes entre 1999 y 2002. Así, cambió a la primera categoría del fútbol francés, donde enfrentará a rivales tales como el PSG y el Olympique de Marsella.

Fue presentado con bombos y platillos. En una escuadra con varios nombres extranjeros, Francisco Sierralta viene a reforzar el fondo, tras una temporada pasada en la que no se peligró, pero se quedó en mitad de tabla.

ver también Mientras sigue cortado en Boca, Carlos Palacios sorprende y debuta como modelo

Habla Francisco Sierralta y se compara con un ex compañero

Francisco Sierralta fue entrevistado por el portal partidario ICI Auxerre. En la entrevista no solamente dio sus características de juego, sino que también alabó el estilo sudamericano.

Diego Godín fue nombrado como su referente y lo explicó de la siguiente manera: “Lo llamo la garra sudamericana. Realmente lo damos todo, lo llevamos en la sangre”.

“Sin el balón, soy como un guerrero. Prefiero parar un gol en la línea que marcar. Mi ejemplo es Gary Medel. Un guerrero, un pitbull. Pero mi tipo de jugador es Diego Godín. Porque también jugó en el Atlético de Madrid, un equipo que me gusta mucho. También es un guerrero, y en el aire es muy fuerte”, señaló.

Publicidad

Publicidad

“Doy el 100% en cada partido, en cada entrenamiento. Quiero ganarlo todo. Sí, cometo faltas, recibo tarjetas amarillas, pero es parte de mi trabajo”, concluyó el ex defensa de la UC.

¿Hasta cuándo firmó contrato Francisco Sierralta con el Auxerre?

Hasta el 30 de junio del 2029, Francisco Sierralta tendrá contrato con el equipo galo. Son cuatro temporadas en las que podrá romperla en el fútbol francés.

Publicidad

Publicidad