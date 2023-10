Diego Godín está muy pendiente al trabajo que Marcelo Bielsa lleva a cabo en la selección de Uruguay. La Celeste superó a Chile, perdió ante Ecuador e igualó contra Colombia en las primeras tres fechas de las Eliminatorias 2026. Y el zaguero recién retirado hizo un repaso del inicio del DT rosarino en el cuadro charrúa.

Fue después de la emotiva despedida de Matías Fernández en el estadio Monumental. Godín fue uno de los ex compañeros del “14” en el Villarreal que llegaron a Pedrero por la tarde del 14 de octubre. “No tengo ni idea. Yo no estoy. No he hablado con él”, dijo el otrora defensor central del Atlético Madrid, quien terminó su carrera en Vélez Sarsfield de Argentina.

La renovación del plantel uruguayo generó una discusión muy intensa por las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani. “En Uruguay hay calidad, jugadores con mucha nobleza. Se encontró con un grupo de chicos que van a intentar hacer lo posible para sacar la tarea adelante”, apuntó.

“Los ídolos son ídolos y la gente quiere tenerlos cerca. Eso es indiscutible. Pero por algo está el entrenador. Está para elegir, para decidir. Es su decisión y para eso lo contrataron”, afirmó Godín, quien llegó al Submarino Amarillo desde Nacional de Montevideo.

Diego Godín no quiso inmiscuirse demasiado en el rol de Marcelo Bielsa como DT de Uruguay. Por estos días, el Loco afina detalles para la 4° fecha de las Eliminatorias 2026. Tendrá que hacerlo ante un rival durísimo: Brasil en el mítico estadio Centenario desde las 21 horas, según el horario de Chile continental.

Que Suárez y Cavani estén fuera parece ser una herida que todavía está lejos de cicatrizar. “Luis y Edi siguen siendo ídolos. La gente siempre los va a querer”, manifestó Godín en torno a la presión social para que el atacante del Gremio de Brasil y el ariete de Boca Juniors regresen a las convocatorias.

“Como un hincha uruguayo más quiero que a Uruguay le vaya bien y pueda hacer buenas actuaciones”, cerró Diego Godín en un pasillo del estadio Monumental, donde pudo decirle adiós a la trayectoria de su amigo, el Mati Fernández.

¿Cuántos partidos jugó Diego Godín en la selección de Uruguay?

Según Transfermarkt, Diego Godín computó 161 partidos jugados por Uruguay. Marcó ocho goles, regaló siete asistencias, recibió 24 tarjetas amarillas y una roja.

¿En qué puesto va Uruguay en las Eliminatorias 2026?

Uruguay acumula cuatro puntos al cabo de tres fechas en las Eliminatorias 2026.

