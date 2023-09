Cavani le responde a Bielsa tras su marginación: “Si siente que no estoy a la altura, sabrá por qué”

En Uruguay todavía es tema la marginación de históricos como Edinson Cavani y Luis Suárez del seleccionado nacional. Marcelo Bielsa apostó por el recambio en el equipo charrúa y para eso comenzó dejando fuera del inicio de estas Eliminatorias a dos verdaderos emblemas en delantera.

Uno que habló al respecto fue el propio Edinson Cavani, quien con 36 años en el cuerpo arribó a Boca Juniors en el último mercado de pases. Para el atacante, el quedar fuera de la nómina es parte de la vida y por lo mismo evita entrar en disputas con Bielsa.

“La vida son etapas. Si el que toma la decisión y siente que no estoy a la altura de estar en la selección, ellos sabrán por qué lo hacen”, afirmó el delantero en charla con Telemundo de Uruguay.

En ese sentido, Edinson sostuvo que “yo me siento bien. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera (…) No quiero darle muchas vueltas al tema. No quiero ir contra uno ni otro”.

“Estoy en una linda etapa deportiva, voy feliz todos los días a entrenar, trato de demostrar al máximo por qué vine acá. No vine a retirarme a Boca Juniors”, concluyó el atacante uruguayo.

Edinson Cavani jugó 136 partidos con la selección uruguaya, donde anotó 58 goles y entregó 19 asistencias. Con la celeste ganó la Copa América 2011 y jugó cuatro mundiales adultos.

¿Cuándo juega Chile ante la selección uruguaya?

La Roja debutará en estas Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 de visita ante Uruguay. El encuentro se jugará el viernes 8 de septiembre a las 20:00 (hora chilena) en el Estadio Centenario.

¿Cuántos equipos de la Conmebol clasificarán al Mundial del 2026?

Serán seis los combinados sudamericanos que clasifiquen de manera directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Además, el séptimo jugará un repechaje intercontinental para definir el úlitmo pasaje.