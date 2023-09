Por si había gente en Uruguay que no entendía las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani para el comienzo de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ante la Selección Chilena, su técnico Marcelo Bielsa los vuelve más locos.

Pues en conferencia de prensa, no solo no anunció la nómina de futbolistas para la primera doble fecha clasificatoria, sino que además le puso el malo a los periodistas de ese país.

¿Qué dijo Bielsa por las ausencias de Suárez y Cavani ante Chile?

“Cavani y Suárez manifestaron públicamente que su tiempo en la selección todavía no ha terminado, por lo que mi conversación con ellos no fue necesaria ya que se declaran convocables“, parte su discurso Marcelo Bielsa.

Tras esto, le fue directo al hueso a los periodistas orientales, al decir que “no hablé con Suárez ni Cavani. Me han tratado públicamente de mentiroso porque dije que iba a hablar con ellos y no lo hice; ahora ya pasa por mi decisión y mi entender si los convoco o no para cada Fecha FIFA”.

¿Cuándo juega Uruguay ante Chile por Eliminatorias?

La selección de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, enfrentará a la Selección Chilena este viernes 8 de septiembre, a partir de las 21:00 horas (de Chile), en el Estadio Centenario de Montevideo, por la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.