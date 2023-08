Uruguay será el primer rival de Chile en su ruta al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Las Eliminatorias Sudamericanas comenzarán en septiembre y Marcelo Bielsa, DT de la Celeste, ya comenzó a delinear la primera nómina de la selección.

Pese a que todavía no se confirman los nombres, es un hecho que Luis Suárez y Edinson Cavani no dirán presente en las fechas 1 y 2 de las clasificatorias. Uno al que no le gustó la idea fue a Sebastián Abreu, quien se lanzó en picada contra Bielsa por marginar a las estrellas uruguayas.

En conversación con Sport 890, Abreu afirmó que “hoy, los dos mejores delanteros uruguayos en el mundo siguen siendo Suárez y Cavani. No tengo que ser Einstein para develar algo que ve el verdulero de la esquina de mi casa”.

“El argumento de que el proceso termina en 2026 no me prohíbe aprovechar el máximo hoy. Es claro. Después, están las formas. Hay temas que son internos que se filtran, pero no salen de la propia voz de los implicados: ni de Edi, Luis o Marcelo”, explicó el DT de César Vallejo de Perú.

Para Abreu es claro que Cavani y Suárez merecen un trato diferente. “Sí, hay una conferencia donde dijo escuchar y ser escuchado, capaz que eso sucedió y nadie lo sabe, y entonces está en todo el derecho por gustos futbolísticos, pero si no pasó, creo que en especial estos dos futbolistas se merecen un trato diferente, un respeto diferente”, manifestó.

Finalmente, el Loco aseguró que es un tema cultural uruguayo el que lo obliga a pedirle un mejor trato a Bielsa. “En caso de que sea el final de su vida dentro de la Selección, Suárez y Cavani se merecen que se les dé un trato diferente porque en nuestra cultura amerita ser agradecidos”, cerró.

¿Cuándo juegan Chile y Uruguay?

La fecha 1 de las Eliminatorias Sudamericanas cerrará el viernes 8 de septiembre. A las 20:00 horas (hora de Chile) en el estadio Centenario, Uruguay recibirá a la selección chilena para comenzar la ruta mundialista.

¿Cuándo se conocerá la nómina de Uruguay?

De momento, no hay fecha para que Marcelo Bielsa confirme la nómina de Uruguay para las primeras jornadas de Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, todo apunta a que se conocerán los nombres antes del 29 de agosto.