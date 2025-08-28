Colo Colo todavía sigue sin definir a su DT, aunque uno que tomó mucha fuerza en las últimas horas tuvo bajo su tutela a Bruno Barticciotto en México. Se trata de un entrenador argentino de vasta experiencia en el balompié azteca, aunque sus últimos resultados fueron desastrosos.

Las referencias son para Fernando Ortiz, el Tano, quien dio una declaración de principios en torno a una situación que vivió con el delantero seleccionado chileno. Con el ex zaguero de Vélez Sarsfield, Barticciotto anotó seis goles en 10 partidos.

Y un problema muscular del jugador surgido en las inferiores de Universidad Católica motivó a que Ortiz dejara una declaración de principios en torno a su labor como entrenador. Fue después de un doblete que anotó el ariete, quien arribó a la Liga MX desde Talleres de Córdoba.

Bruno Barticciotto suma ocho goles en el Santos, seis de ellos los hizo con Ortiz de DT. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

A pesar de esos dos goles de Barticciotto, Ortiz lo sacó del partido frente al Atlético San Luis, uno más de los juegos que perdió la Comarca en una campaña funesta. “Realicé los cambios por cuidado”, apuntó el estratego, quien también tiene pasos por el Monterrey y el América.

“Bruno venía de una lesión. Manifestó unas cosas en el vestuario y ante todo, no importa el nombre. Yo cuidaré al jugador. Soy un entrenador que piensa en la salud del futbolista“, aseguró Ortiz, quien tiene 47 años y se reconoce como un admirador de Ricardo Gareca.

Fernando Ortiz, el principal aspirante a DT de Colo Colo que cuidó a Bruno Barticciotto

Fernando Ortiz quedó como el DT que toma mayor fuerza para asumir en Colo Colo tras quedar descartado Gustavo Quinteros y de inmediato se recordó un episodio que tuvo el Tano con Bruno Barticciotto. “A nosotros no nos sorprenden sus características”, dijo el estratego sobre el chileno.

“Bruno tiene mucho más que ofrecerle al equipo”, manifestó Ortiz en febrero de este año, cuando Barticciotto recién desembarcó en el balompié mexicano. Una muestra de la exigencia que el adiestrador trasandino con sus jugadores. Un aspecto clave que deberá aplicar en el Monumental si es que llega.

Fernando Ortiz, el entrenador argentino que toma fuerza en Colo Colo. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

Sobre todo en un vestuario que tiene varios problemas físicos: sabidas son las complicaciones de Arturo Vidal o incluso las que ha tenido durante el año Javier Correa, goleador del equipo. Y hasta Claudio Aquino, quien perdió protagonismo en los últimos partidos de Jorge Almirón y también en el primero de la dupla interina de Hugo González y Luis Pérez. El tiempo dirá…