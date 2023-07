Marcelo Barticciotto bromea con Juan Tagle: "Bruno se fue de la UC y no me hablaste más"

Juan Tagle, presidente de Cruzados, tuvo una entrevista con Al Aire Libre en Cooperativa recientemente, donde Marcelo Barticciotto no dejó pasar la oportunidad de lanzarle una broma por la salida de su hijo Bruno de Universidad Católica.

El timonel de la UC respondió las primeras preguntas, y tras eso se topó con el padre del actual delantero de Palestino, quien aprovechó para molestarlo acusando que desde que su retoño dejó la institución no lo volvió a llamar.

Marcelo Barticciotto bromea con Tagle

“Hola, Juan, te habla Marcelo. ¿Cómo estás?”, disparó de entrada el ídolo de Colo Colo. “Hola, Marcelo”, le respondieron. Y tras eso Barti, fiel a su estilo, rompió el hielo.

“Desde que se fue Bruno no me hablaste más, eh“, lanzó con una sonrisa en el rostro el icónico “7 del pueblo”. Eso sí, la respuesta llegó de inmediato: “Mi teléfono lo tienes”, soltó Tagle también en tono de risa. Pero es no fue todo.

Barti padre resaltó que “no, si es una broma”, y Tagle no se guardó su opinión sobre el panorama de Bruno. “Volverá alguna vez“, cerró el tema. Sin embargo, después le preguntaron sobre si comprarán o no a Barti hijo.

“Es muy difícil con el papá ahí“, lanzó jocosamente Tagle. “No, pero me saqué los fonos”, volvió a responder Barti entre risas. Y tras eso vino la respuesta definitiva.

“Bueno, todo se evalúa. Nosotros efectivamente tenemos una opción de repesca y él también tiene una cláusula de salida”, comentó al respecto.

Para cerrar, resalta que “es un jugador que le tenemos mucho cariño y nos da mucho orgullo cuando lo vemos triunfar, y siempre seguimos su carrera con mucho interés”.