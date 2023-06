Colo Colo sigue adelante tras la victoria con tintes de hazaña que logró ante Deportivo Cali en un amistoso jugado en el estadio Monumental. Barti vio aquel duelo en terreno. Y ante la respuesta negativa que recibió el Cacique de Palestino, el comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa le pegó a la UC por una condición contractual de Bruno Barticciotto.

“Sinceramente no sé si están conversando. Está bien. Están en todo su derecho. Si consideran que no está dentro del presupuesto del club, no van a gastar más plata de la que tienen”, afirmó Marcelo Barticciotto en el panel del programa de radio Cooperativa.

El otrora DT y leyenda como jugador de los albos no se quedó con eso. Aprovechó de aclarar algunas cuestiones en torno a la intención alba en fichar a su hijo. “Salió en algunos medios que yo estaba enojado con Blanco y Negro. Yo no tengo por qué enojarme. Ellos contratan a los futbolistas que quieran. No puedo obligarlos a contratar a Bruno”, expresó. Y le cayó a un mecanismo que suele utilizar Universidad Católica con los jugadores formados en el club: la cláusula de repesca.

“El pase es enredado. Tiene un 50 por ciento la Católica, 50 por ciento Palestino. La UC tiene una posibilidad de repesca hasta diciembre de 2023. Es muy enredado”, afirmó Barti. Ese recurso contractual no es nuevo en San Carlos de Apoquindo: la gerencia deportiva de Cruzados SADP lo usó con Andrés Souper. También con Vicente Fernández. Y con Yerco Oyanedel. El colombiano Yorman Zapata, otro más de esa lista.

Barti le da un palo a la UC por la cláusula de repesca de Bruno Barticciotto: “No debería existir, confías en el jugador o no”

Marcelo Barticciotto no dejó hasta allí su reclamo. “Creo que ese tipo de cláusulas no debería existir. Si lo prestaste o vendiste un porcentaje, ya está, listo. No tienes la posibilidad de recomprarlo de nuevo. Es un lío. O confiaste en el jugador o no. Pero no decir ‘quizá lo compramos después’. Es complejo, no es fácil”, analizó Barti.

Además, prefirió aferrarse a las declaraciones del gerente deportivo de Blanco y Negro. Y no las del presidente, Alfredo Stöhwing. “Daniel Morón no cerró la puerta. Dijo que iba a ser difícil. Colo Colo está en todo su derecho”, reiteró el indeleble “7” del equipo albo que ganó la Copa Libertadores 1991.

“Gustavo Quinteros declaró que Bruno no es un delantero de área, es más segunda punta. El técnico debe llevar al jugador que estime conveniente y crea que puede rendir”, reflexionó también el comentarista de radio Cooperativa y también de ESPN.

Por supuesto que sí hubo más palabras de Barti. Incluida una ironía. “La carrera de Bruno es de él. Ojalá pueda ir donde se sienta cómodo. Y si tiene que seguir en Palestino, seguirá. Lo han tratado de maravilla. ¿La cláusula de la UC? No sé…¿para que lo lleven y no juegue?”, sentenció. El tiempo y las negociaciones dirán…