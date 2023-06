Palestino sabe perfectamente que Colo Colo tiene serio interés en fichar a Bruno Barticciotto. Pero no será fácil para el Cacique concretar el traspaso. Aunque las tratativas están en curso. De hecho, RedGol conversó con uno de los directores del Tino, quien confirmó la oferta alba por el atacante de 22 años. Y también una especie de ultimátum para cerrar el trato.

“Hubo una solicitud de préstamo. Pero Palestino no lo va a prestar. Por un tema contractual no podría aceptarlo aunque quisiera”, aseguró Julio Abuawad, presidente de la Comisión Fútbol del cuadro árabe, que de todas formas tiene visto a un delantero para fichar en el mercado de pases.

Pero Abuawad no se quedó con eso. Sabe que existe una cláusula de salida que, en caso de ser abonada, hace que la transferencia sea inevitable. “Si pagan lo estipulado en el contrato, estamos obligados a venderlo. No hay nada que hacer”, le dijo a nuestro querido Paulo Flores. Y la sospecha de los Baisanos es que la directiva de Blanco y Negro no cuenta con el dinero suficiente.

Palestino revela cláusula de salida de Bruno Barticciotto con un ultimátum para Colo Colo

Por estas horas, Bruno Barticciotto afina detalles para el partido amistoso que la Roja tendrá frente a República Dominicana en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Y las negociaciones entre Colo Colo y Palestino siguen en pie, aunque ya hubo un no por respuesta. Y Barti apunta a ser uno de los titulares de Eduardo Berizzo.

La oferta de préstamo no sólo parece insuficiente para la plana mayor de los tetracolores. “No es que estemos dispuestos o no. Por un tema contractual no podemos prestarlo. Sería sólo una venta”, expresó Julio Abuawad, uno de los 11 directores que tiene la institución.

“Pero son dos millones de dólares, no creo que Colo Colo los tenga. Es la cláusula para todos”, confirmó el directivo. Queda tiempo en el mercado de pases, pero el ultimátum del Tino está sobre la mesa: es venta o nada. ¿Qué hará el Cacique? El tiempo dirá…