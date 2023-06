Bruno Barticciotto vuelve a rondar con fuerza en Colo Colo. La directiva del Cacique ya inició los contactos para fichar al delantero de Palestino. Por estos días, el gran objetivo del jugador de 22 años tiene que ver con sumar minutos en la selección chilena.

Pero, por cierto, su papá Marcelo Barticciotto tiene la ilusión de verlo vestir la camiseta alba. Y, por qué no, la misma “7” con la que dejó una huella imborrable en la institución. El inolvidable gol a Boca Juniors en la Copa Libertadores 1991, por ejemplo. Todo eso está en materia inicial de conversaciones.

De todas maneras, la gerencia deportiva de Palestino está obligada a tener centrodelanteros en observación. Y el departamento que encabeza Matías Cerda tiene a uno de buenas presentaciones en el Campeonato Ascenso. Se trata de Bairon Monroy, quien fue clave en el ascenso de San Marcos de Arica en la Segunda División y lleva cinco goles en el torneo 2023.

El ariqueño anotó 13 tantos en el título que tuvieron los Bravos del Morro. Y si bien le costó adaptarse a la categoría, tal como a todo el equipo adiestrado por Francisco Arrué, es el máximo anotador del equipo.

Bairon Monroy, el atacante que quiere Palestino… ¿para paliar la salida de Bruno Barticciotto a Colo Colo?

El 14 de diciembre, Bairon Monroy cumplirá 24 años. Desde sus inicios en el fútbol, fue sindicado como una promesa en San Marcos de Arica. También tuvo una experiencia en Independiente de Cauquenes. Y es fanático hincha del elenco ariqueño. “Me gustaba mucho Joel Estay. Veía cuando entraba a dar vuelta partidos importantes”, le dijo el futbolista al programa Entre Hinchas.

“Me hacían jugar de puntero y me gusta hacer hartas diagonales. Juego por fuera porque puedo cambiar con el delantero. Me siento cómodo ahí y de centrodelantero, en las dos posiciones”, expresó Monroy. Pero el objetivo de Palestino de buscar su fichaje no es paliar la eventual salida de Bruno Barticciotto a Colo Colo. Al menos no totalmente.

Hubo un momento de la difícil temporada 2023 del Tino en que Pablo Vitamina Sánchez no pudo contar con Barti ni tampoco con Maximiliano Salas. Bruno sufrió un desgarro tras anotarle a Universidad de Chile, mientras que el atacante argentino que llegó desde el Necaxa tenía una costilla fracturada. En ese lapso, unas tres semanas, fue Misael Dávila quien asumió el rol de “9”.

El zurdo lo hizo bien: con cinco goles es el artillero del equipo en el Campeonato Nacional 2023. También anotó dos en la Copa Sudamericana. Pero en los pasillos del club admiten que las alternativas del plantel en esa zona son escasas. Así las cosas, en caso de que Bruno Barticciotto refuerce a Colo Colo, Palestino probablemente fiche dos atacantes. Todo eso, por el momento, es materia de análisis.