Palestino por fin logró una victoria en el Campeonato Nacional 2023, si bien el juego que había mostrado en las dos primeras fechas había dejado cosas interesantes, tal como marcó Pablo Sánchez, el DT del equipo, que en la tercera fecha venció a Universidad de Chile por 2-0 en un partido que tuvo como broche de oro a una espectacular acción personal de Bruno Barticciotto, quien eludió al menos a tres rivales y sentenció el juego con un remate rasante.

Fue un golazo que no podrá repetirse en la cuarta jornada, pues el hijo de Marcelo Barticciotto no forma parte de la citación a raíz de un problema que lo aqueja desde el sábado de la semana pasada, pero que de todas maneras le permitió ser titular ante el Romántico Viajero el día siguiente y dejar esa pintura en los 90'+6. Por cierto, esa actividad recrudeció la lesión: sufrió un desgarro en el semitendinoso, uno de los cuatro músculos que compone el isquiotibial, también conocido como tendón de la corva.

Si bien en el parte médico que entregó el Tino en la Guía de Medios que ofrece el departamento de comunicaciones en la antesala de cada juego no especifica el tiempo de baja, es poco probable que Barticciotto regrese a las canchas a tiempo para estar ante Universidad Católica en la sexta jornada de la máxima categoría chilena, partido pactado para el 20 de febrero.

Así las cosas, el seleccionado chileno tampoco podrá estar en el cotejo ante Unión La Calera por la quinta fecha del torneo. Por ende, el Vitamina Sánchez debe encomendarse al cuerpo médico de los Baisanos, pues el otro atacante que compone la temible dupla ofensiva también cayó lesionado. Y tampoco estará en la visita al Luis Valenzuela Hermosilla para jugar ante el León de Atacama.

Maxi Salas tiene una fractura de costilla

Otro de los futbolistas que tampoco viajó al norte del país fue Maximiliano Salas, el argentino de 24 años que en cada fecha muestra el buen nivel que tiene desde que aterrizó en Palestino, aunque esta temporada sólo ha marcado un gol, pero siempre es un problema para cada defensor que tenga la misión de marcarlo.

El ex Necaxa de México tiene una fractura de costilla, que provocó su marginación para este compromiso ante el cuadro de Héctor Almandoz, recién ascendido y que sólo sabe de derrotas en su estreno en la élite chilena. Y no son todas las bajas tetracolores, que tampoco cuentan con el lateral derecho Benjamín Rojas ni con el ex defensor central de Colo Colo Fernando Meza, quien todavía no tiene su estreno en el segundo ciclo por el Tino.