Pablo Sánchez, entrenador de Palestino, manifestó en pleno partido ante la Universidad de Chile que los jueces deben ser más cautelosos en el "dejar jugar", debido a que muchas veces no cobran infracciones evidentes con la intención de imitar a Roberto Tobar.

La ruda advertencia de Vitamina Sánchez a los árbitros chilenos: "No todos son Tobar"

Corridas tres fechas del Campeonato Nacional es evidente el trabajo que Roberto Tobar ha impartido como jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP. Los jueces, en su mayoría, buscan emular el estilo que tenía el recién retirado réferi: no parar el partido a cada rato y dejar jugar más tiempo.

Algo que en el fútbol chileno no se veía mucho en temporadas pasadas, pues al mínimo roce los jugadores se dejaban caer buscando la falta. Un panorama opuesto al que ocurre en estos momentos, donde muchas veces se pasa para el otro lado de la vereda. Es decir, faltas evidentes no se sancionan para que fluya el ritmo del partido.

Esto fue lo que molestó al entrenador de Palestino, Pablo Sánchez, quien en el partido contra la Universidad de Chile en La Cisterna fue bastante claro en el reclamo que le realizó a los árbitros, que eran comandado por Felipe González.

"¡No todo es dejar jugar!", se quejó ante el cuarto juez luego de una jugada en que no se sancionó un foul a favor del equipo árabe, y que derivó en una jugada peligrosa a favor de la U. "¡Hay muchas que son faltas!", complementó el Vitamina en imágenes que fueron reveladas por TNT Sports. "Sabes que hay muchas que son faltas, se están equivocando", añadió.

Por lo mismo es que no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar algo que parecía tener atragantado: que no emulen en todo el estilo de conducción que tenía el jefe hasta el año pasado. "No todos son Tobar", expresó vehementemente.

Algo que complementó indicando que "no podemos imitar a un árbitro", lo que deja claro que si bien la intención de darle más ritmo a los partidos sin comprar los piscinazos de los futbolistas es buena, aún debe pulirse para perfeccionar los cobros.