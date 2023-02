No hay que asomarse a los libros de historia para saber que las relaciones entre palestinos e israelitas caminan por la cuerda floja. Incluso en actividades tan distintas como el fútbol y el tráfico aéreo. Es el resumen del episodio que vivió Palestino en la antesala de la visita a Deportes Copiapó, este viernes por el Campeonato Nacional.

La historia comenzó anoche, cuando el plantel del cuadro árabe llegó al Aeropuerto de Santiago para emprender el vuelo a la capital de Atacama. Los coordinadores arribaron con un retraso menor, reconocen, pero se encontraron con algo impensado: un operario negó que abordara la utilería del equipo y minutos después, el grupo de jugadores.

Así lo señalan los integrantes de la comitiva tetracolor en diálogo con Redgol. "El funcionario de la aerolínea Sky, que tiene convenio con la ANFP, se llama Jair Fuentes. Y llevaba una piocha de la bandera Israel. Le preguntamos si era israelita, nos pareció que se rió, y dijo que sí", aseguran. El asunto que comenzaba a escalar, terminaría de la peor manera.

Pese a que los pasajeros no pasan individualmente por el checkin en este tipo de delegaciones deportivas, el operario negó que el trámite lo hicieran los encargados del plantel. Y las excusas se sumaron: que no había tiempo para embarcar la utilería, que los jugadores no estaban y que el vuelo estaba sobrevendido; indican en el cuadro árabe.

El triste desenlace del viaje



Finalmente, Palestino desistió de tomar el primer vuelo bajo esas condiciones y adquirió boletos para un Latam que despegó posteriormente. El resto de la delegación viajó a Copiapó este viernes, y el grupo se reunió a la hora de almuerzo. Sin embargo, el club árabe estudia elevar acciones legales por el procedimiento fallido.

"No sabemos si apelar a la ley antidiscriminación o a una defensa del consumidor, pero lo cierto es que una situación así no se puede dejar pasar, menos en los tiempos que estamos viviendo. La persona encargada nunca puso de su parte para que pudiéramos viajar, si no al contrario", lamentan desde el norte del país.

Palestino y Copiapó se enfrentarán este viernes desde las 21:00 horas por la cuarta fecha del Campeonato Nacional. La visita buscará una victoria que le permita alcanzar el segundo lugar de la tabla de posiciones, mientras que los Leones todavía no consiguen sumar unidades en lo que va de temporada.