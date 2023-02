El broche de oro perfecto en La Cisterna fue el de Bruno Barticciotto ante Universidad de Chile, al anotar el 2-0 que selló la victoria de los árabes en los descuentos. Lo hizo de manera gloriosa, pues eludió a muchos defensores de la U que fueron incapaces de quitarle la pelota, antes de su perfecta definición ante la salida de Cristóbal Campos.

Una vez finalizado el partido habló en La Cisterna ante los medios de comunicación. "Feliz por el triunfo, lo necesitábamos para despegar. Creábamos ocasiones en partidos anteriores, pero no se nos daban los resultados"

Sobre su anotación, comentó que "cuando me la tiran veo que me vienen a buscar, ahí trato de meterme rápido adentro y empecé. Fluí y me salió bien. La verdad quise romper rápido con el primer toque, ya cuando me metí levanté la cabeza, vi que estaban juntos (los defensas) y por suerte me salió".

También fue consultado sobre que un Barticciotto vuelva a anotarle a la U, algo que su padre hizo en la década de los 90. Bruno, con mucha sabiduría, no ahondó en el rival y comentó que "hay que hacerles goles a todos los equipos en lo posible".

Finalmente confesó que "Es importante no empezar perdiendo, el camino es que no nos hagan un gol", una tarea que tendrá el Tino en la próxima fecha cuando deban viajar a la región de Atacama, para ser visita de un Copiapó que está deseoso de triunfos.

Los árabes llegaron a cinco puntos en el torneo y se encaraman en la parte alta de la tabla. Además mantienen el invicto, demostrando que son un equipo bien trabajado por parte del entrenador Vitamina Sánchez.