Liga de Primera 2025

Coquimbo Unido vs. Cobresal: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

El cuadro pirata buscará mantener el liderato en el Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Los piratas buscarán mantener el liderato en la Liga de Primera 2025.

Coquimbo Unido, es el líder actual del Campeonato Nacional 2025 con 41 unidades y se prepara para visitar este domingo a Cobresal en el Estadio El Cobre. El conjunto aurinegro llega con un objetivo fijo en mente: seguir firme en la cima y estirar la diferencia.

Los dirigidos por Fernando Díaz viven un gran presente, con seis triunfos consecutivos y una racha de nueve encuentros sin conocer la derrota. Sin embargo, el desafío no será sencillo, ya que Cobresal se ha hecho fuerte en casa y solo ha caído una vez como local en toda la temporada.

¿A qué hora juega Coquimbo vs. Cobresal y dónde ver EN VIVO?

Coquimbo vs. Cobresal juegan este domingo 10 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio El Cobre, por la Fecha 19 del Campeonato Nacional.

El partido será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 19 Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Programación Fecha 19 Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

