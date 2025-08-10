Coquimbo Unido, es el líder actual del Campeonato Nacional 2025 con 41 unidades y se prepara para visitar este domingo a Cobresal en el Estadio El Cobre. El conjunto aurinegro llega con un objetivo fijo en mente: seguir firme en la cima y estirar la diferencia.
Los dirigidos por Fernando Díaz viven un gran presente, con seis triunfos consecutivos y una racha de nueve encuentros sin conocer la derrota. Sin embargo, el desafío no será sencillo, ya que Cobresal se ha hecho fuerte en casa y solo ha caído una vez como local en toda la temporada.
¿A qué hora juega Coquimbo vs. Cobresal y dónde ver EN VIVO?
Coquimbo vs. Cobresal juegan este domingo 10 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio El Cobre, por la Fecha 19 del Campeonato Nacional.
El partido será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
