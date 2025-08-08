El fin de semana continúa la acción en la Fecha 19 de la Liga de Primera, que será clave para los equipos que buscan mantenerse en los primeros lugares de la tabla, buscando un cupo para ser candidatos al título.

Entre los duelos que destacan veremos a Universidad de Chile y Unión Española, los Azules vienen de una dura derrota ante Cobresal, que los dejó con menos margen de error en la pelea por el título.

Por su parte, los Hispanos, llegan con un importante respiro al vencer a Deportes La Serena, resultado que intentarán repetir para alejarse del descenso. Colo Colo, por su parte, visitará a Everton con la misión de revertir un complicado arranque de segundo semestre.

Los partidos de Liga de Primera que van por TV

Te dejamos a continuación, la programación de los partidos del torneo y cómo podrás verlos por TV y ONLINE.

Programación Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025

SÁBADO 9 DE AGOSTO

Huachipato vs. Unión La Calera a las 12:30 hrs, en el Estadio Huachipato.

en el Estadio Huachipato. Universidad de Chile vs. Unión Española a las 15:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Deportes La Serena vs. O’Higgins a las 17:30 hrs, en el Estadio La Portada.

DOMINGO 10 DE AGOSTO

Universidad Católica vs. Ñublense – SUSPENDIDO

Everton vs. Colo Colo a las 12:30 hrs, en el Estadio Sausalito.

en el Estadio Sausalito. Cobresal vs. Coquimbo Unido a las 17:00 horas, en el Estadio El Cobre

LUNES 11 DE AGOSTO

Deportes Limache vs. Audax Italiano a las 19:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

Los partidos serán transmitidos por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX . Además, el duelo de O’Higgins vs. Deportes La Serena podrás verlo de manera gratuita, por la señal de Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

