Colo Colo

El mensaje de Almirón en la previa del partido contra Everton: “La vida es así, no hay que quejarse…”

Almirón vaticina el partido contra los Ruleteros y explica el rendimiento de los albos.

Por Franccesca Arnechino

Almirón explica el nivel de Colo Colo y vaticina el partido contra Everton.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlmirón explica el nivel de Colo Colo y vaticina el partido contra Everton.

Colo Colo se prepara para enfrentar a Everton este fin de semana, recordemos que los albos vienen de un empaté ante Huachipato, que no dejó contentos a los hinchas, por lo que este partido es fundamental para que el Cacique sume de a tres y comience a escalar en el Campeonato Nacional.

En la previa del duelo ante los Ruleteros, Jorge Almirón habló en la tradicional conferencia de prensa, vaticinando lo que será el partido y explicando el nivel del equipo.

El mensaje de Almirón en la previa contra Everton

El DT del Cacique contestó las preguntas de la prensa y se anticipó al partido contra los viñamarinos: Tuvimos buena semana, tenemos bajas sensibles, aparte de que juegan bien son referentes del equipo. Les tocará a otros muchachos que tienen que aprovechar la oportunidad, la vida es así, no hay que quejarse de lo que no está y hay que aprovechar el momento. Se preparan para lo que están buscando, ojalá aprovecharlo y ganar”.

Esperando un triunfo para trepar en el Campeonato Nacional:Tenemos que sumar, es momento de ganar para no despegarnos y seguir dependiendo no directamente de nosotros, pero escalar para ser alerta a los demás. Tenemos que pensar en el partido que sigue”.

Colo Colo vs. Everton: Horario y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Colo Colo vs. Everton: Horario y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

El argentino también habló sobre los fichajes que no han respondido como se esperaba y el rendimiento del equipo: “Los refuerzos, por eso, hablaba de posibilidades, cuando les ha tocado lo hicieron bien. Vienen algunos de lesiones y afianzarse a algunos, pero es elección, porque están preparados. Salomón tiene 6 partidos y de titular ha jugado poco, no le ha salido el gol, le pasó a Javier la temporada anterior. Hoy su presente es buenísimo y espero que vayan sumando minutos, partidos y se ganen su lugar”.

Sobre el nivel del plantel afirmó: Hay que ganar y hay que aparecer. Trabajan bien, a veces no salen las cosas, uno ve cuando un jugador está para más y quiere cambiar la energía del momento. Están esperando la oportunidad para cuando les llegue, aprovecharla. Veo bien a los refuerzos que esperan esa posibilidad porque un club espera de ellos también”

