Este domingo Colo Colo deberá enfrentar a Everton, por la Fecha 19 del Campeonato Nacional, con los albos de visitantes en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Oportunidad que el Cacique deberá aprovechar esta oportunidad para sumar de a tres y poder despegar del octavo lugar en la tabla de posiciones, con 26 unidades, mientras que los Ruleteros se encuentran un poco más abajo en el 12º puesto con 18 puntos.

El dato que atormenta a Colo Colo antes de enfrentar a Everton

Pero no será una tarea fácil para el cuadro popular, ya que llegan con amargas noticias al duelo frente a los Ruleteros, porque hay varias figuras que serán bajas en este encuentro: Arturo Vidal, Emiliano Amor y Javier Correa quedan al margen por suspensión.

Además de Alexander Oroz y Alan Saldivia, por lesiones musculares, y el mismísimo Jorge Almirón, que se pierde otro partido nuevamente por expulsión y no podrá estar junto al Cacique.

A esto se suma una mala racha que deben romper este domingo, porque los números reflejan el difícil presente de Colo Colo, ya que en lo que va de la temporada, el Cacique ha jugado 15 partidos como visitante entre todas las competencias, consiguiendo solo tres victorias.

Los únicos triunfos fuera del Monumental han sido ante Deportes La Serena, Unión La Calera y Unión San Felipe, lo que arroja que los albos tienen apenas un 20% de efectividad como visitantes, un mal registro que buscan cambiar este fin de semana en la V región.

Posible formación de Colo Colo vs. Everton

La probable oncena titular del Cacique sería con Fernando de Paul en portería; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en mediocampo; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda en delantera.