Audax Italiano y Deportes Limache, serán los encargados de cerrar este lunes la Fecha 19 de la Liga de Primera. Eduardo Vargas es la nueva figura de los Itálicos, que intentará recuperarse tras una mala racha de tres partidos sin triunfos y necesita sumar para seguir con opciones de clasificar a torneos internacionales.

Por su parte, el Tomate Mecánico intentará hacerse fuerte como local y lograr una victoria que le permita alejarse de los puestos de descenso, esto porque actualmente son colistas con 14 puntos en el Campeonato Nacional.

¿Cuándo juega Audax Italiano vs. Deportes Limache? Horario y dónde ver EN VIVO

Audax Italiano vs. Deportes Limache juegan este lunes 11 de agosto, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Nicolás Chahuán, por la Fecha 19 del Campeonato Nacional.

El partido entre Itálicos y Tomateros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

ver también Programación Fecha 19 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad