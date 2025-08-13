Roberto Cereceda jugó en Colo Colo entre el 2007 y el 2011. Tuvo la fortuna de que salió campeón con Marcelo Pablo Barticciotto en la banca. Suerte, porque de chico el Barti era su ídolo.

El zurdo señala que desde chico fue colocolino y tiene recuerdos de lo que fue la obtención de la Copa Libertadores en 1991, a pesar de que solamente tenía seis años.

Cereceda y su amor por Colo Colo

Cuenta el “Eléctrico” en el podcast Pelotazo al 10 que lo colocolino “viene de la familia. No siendo fanático, pero cuando pequeño sí me imaginaba siendo campeón de Colo Colo. Yo dibujaba a Barticciotto de chico. Cuando es campeón el 91 estaba todo Chile eufórico y en Cerro Navia estaba toda la población queriendo llegar a Plaza Italia. Recuerdo a mi padre cargándome en sus hombros, todos cantando canciones de Colo Colo, pero no llegamos a Plaza Italia, nos devolvimos. Eso quedó en mi retina”.

Señala que “luego de niño yo jugaba nomás y pude ir a cadetes de Colo Colo, donde me toca irme y luego volver para ser campeón. Ahí recordé el dibujo que hacía con 6 o 7 años. Eso me convirtió en hincha y seguidor de Colo Colo”.

Roberto Cereceda en Colo Colo

Barticciotto, el ídolo de Cereceda

“Barticciotto era mi ídolo y también Iván Zamorano. Estaba en el Real Madrid y uno lo veía todos los fines de semana, van a pasar décadas para que alguien haga lo que hizo Iván Zamorano. También me creía Rubén Martínez cuando salía a la cancha”, señala.

Publicidad

Publicidad

“Tenerlo a Barti como técnico fue algo especial pues después del dibujo que te dije pude levantar una copa estando él presente en el banco. Eso te marca y después uno puede contar esa historia. Los sueños se pueden lograr, son tesoros que deben disfrutarse”, aclaró.

La admiración a Barti como técnico

Cereceda indica que todo cambió cuando Barticciotto llegó a Colo Colo el 2008. “Hay técnicos que con su presencia y llegada levantan el nivel de jugadores. Eso pasó con su figura. Ya le había ido bien en la U de Conce. Eso destaco, pues hoy todo es más computarizado y estudiado y antes era más del día a día, tenía buen trato con los jugadores, hasta que se entorpeció todo con los más grandes. Pero siempre quería contagiarte desde el cariño hacia lo deportivo”, señala.

Barti fue campeón en Colo Colo como DT el 2008

Publicidad

Publicidad

La cama a Barticciotto en Colo Colo

El 2009 Marcelo Barticciotto debe dejar la banca técnica de Colo Colo. Se habló que los más grandes del plantel como Arturo Sanhueza, Gonzalo Jara, Miguel Riffo y Rodrigo Meléndez le hicieron la cama, pues no había buena relación en esos momentos.

“Fue muy triste, muy extraño. Todos teníamos una gran relación con él. Yo era más joven, pero los más grandes salieron en la vitrina por los problemas que tenían con él, aunque también son grandes personas. Ahora uno analiza y cuando tienes problemas debiste hablarlo en el camarín, por la caja de repercusión que tiene Colo Colo”.

De hecho dice que “eso después lo viví en otros lugares, pero no se generó lo de ese momento en Colo Colo. La barra se quiso meter en el plantel, en las decisiones, nos invadió la gente y fue peligroso porque pensamos que iba a haber agresividad con los jugadores. Las cosas deben solucionarse o al menos decirse las cosas y no que queden en el aire”.

Publicidad

Publicidad

Riffo, Sanhueza y Meléndez estuvieron involucrados en la “cama” a Barti

Explicó además que “todo fue muy confuso. No te estaba yendo bien por algo deportivo, pero la sensación era como que la barra quería despertarnos porque no apoyábamos al técnico y se fue volteando con cosas que aparecieron. Después decían que no era hacia nosotros la postura, sino apoyo hacia el técnico y no sabíamos lo que interpretaban y se fue el profe Marcelo. Ni a mí ni a ninguno nos gustó, pero fue algo más externo, ni siquiera deportivo, pero era algo súper solucionable por la jerarquía de los nombres”.

ver también Vicente Pizarro revela toda la verdad sobre su posible partida de Colo Colo: “Se necesitan más chilenos…”

El problema del doping para Cereceda

Roberto Cereceda fue castigado en el 2010 al dar doping positivo por cocaína, debido a un té que consumió en Bolivia tras un duelo de Colo Colo ante Universitario de Sucre.

Publicidad

Publicidad

Un asunto por el que fue apuntado, aunque no le da mucha importancia. “Más que sentir un trato injusto, es que debemos acostumbrarnos a este tipo de cosas. Somos los monitos del circo para el espectáculo. Me pasó esto y la prensa debe hacer su trabajo, entendía desde donde venía. Tenía dolor, duele, pero no lo encontré injusto”, explicó.