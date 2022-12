El legendario ex jugador del Cacique fue consultado en Al Aire Libre en Cooperativa por el frustrado arribo de su retoño al club albo por querer gastar poco en refuerzos, y no se guardó nada. "Yo no sé cual es el proyecto, o si hay uno. Tampoco sé a lo que apuntan", disparó.

Marcelo Barticciotto dispara a Colo Colo por no fichar a Bruno: "No sé si hay un proyecto"

Marcelo Barticciotto estuvo muy cerca de cumplir uno de sus sueños, pero en esta pasada no se pudo. Colo Colo inició contactos con Palestino intentando fichar a su hijo Bruno mediante un préstamo, ya que no están interesados en pagar lo que piden por él, pero la operación finalmente fracasó y todo terminó abruptamente cuando la ilusión subía como espuma.

En el Tino Tino pedían, por lo menos, los 900 mil dólares que tiene Universidad Católica en la opción de compra para ejercer a fin de año para poder dejar partir al delantero de 21 años a otro club, pero en el Cacique no estaban dispuestos a pagar aquella cifra y la teleserie finalizó de golpe. Así, el legendario ex ariete albo disparó con todo en Al Aire Libre en Cooperativa.

"No sé cual es el proyecto, o si hay uno..."

Al histórico Barti le comentaron en el programa radial que, más allá de que en esta oportunidad fue su hijo el involucrado, todo parece apuntar que en el Eterno Campeón no quieren soltar la billetera por futbolistas de proyección y solo se inclinan por jugadores libres o en préstamo, con lo que es difícil poder armar un equipo competitivo. Y no se guardó nada.

"Sí, bueno, en realidad yo no sé cual es el proyecto, o si hay proyecto. El tema del proyecto este de 60/40 se quedó en el camino, parece, tampoco sé a lo que apuntan. Quizás apuntan más al presente que al futuro, y bueno ellos tienen la potestad de hacerlo", disparó de entrada para después lanzar una advertencia.

"El tema es que Palestino invirtió casi 400 mil dólares por Bruno, entonces no lo va a soltar por menos. Yo sé de adentro que Palestino en definitiva quiere ganar dinero, como tiene que ser porque si no gana termina perjudicándose y también despotenciándose y tendría que salir a buscar otro jugador en el mercado, entonces a mi me parece lógico que Palestino quiera ganar cuando invirtió plata", complementó.

Con respecto al tema de los refuerzos y los gastos que eso implica, Marcelo Barticciotto la tiene clara. "Yo creo que va a ser complejo todo, todos los reemplazos. Si Quinteros considera que el reemplazo de Costa es prioridad, yo me imagino que Colo Colo tendrá que invertir".

Eso sí, detalla que "ahora, ir a pelear por Armoa a Tigre, que tiene la prioridad con la opción de compra y dice que lo va a comprar, tampoco le va a salir barato. Entonces, yo no sé lo que está dispuesto a gastar Colo Colo, no sé si tiene caja, eso no lo sabe nadie y no han dicho nada. La otra vez los dirigentes de la U dijeron que iban a invertir cinco millones de dólares, no sé si lo habrán hecho pero por lo menos lo dijeron, acá no se sabe cual es la idea, cual es la intención de lo que van gastar".

"Decían que hasta ahora han gastado un millón y medio, pero 900 mil son de Lucero entonces estamos hablando de 600 mil dólares con los jugadores que trajeron, que no es nada. Más allá de la realidad del fútbol chileno, 600 mil dólares para un equipo como Colo Colo no es nada", concluyó.