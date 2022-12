Vitamina resignado ante interés de Colo Colo por Bruno Barti: "Me gustaría ser egoísta y que se quede"

Palestino sigue preparando su temporada 2023 en la que espera volver a ser competitivo en el Campeonato Nacional y avanzar la fase previa de la Copa Sudamericana, en la que debe enfrentar en el estadio El Cobre de El Salvador a Cobresal, en una llave que se deinirá a partido único.

Por lo mismo, en los árabes planean jugar con su mejor elenco posible a un Cobresal que se jugará la vida en el norte, intentando avanzar a la fase de grupos de la segunda competencia de importancia en el plano sudamericano.

Un once en el que su técnico, Pablo Vitamina Sánchez, espera contar con Bruno Barticciotto. El hijo del Barti tuvo un tremendo segundo semestre y ahora suena para jugar en Colo Colo, que estaría preparando una oferta para hacerse con sus servicios.

Sin embargo, no es una trasancción fácil pensando en que los árabes se hicieron con el porcentaje restante del jugador, que antes era de Universidad Católica. Así que el Cacique deberá desembolsar dinero para contratarlo.

Pero desde ya, el propio Vitamina se resigna ante el interés y asume no habría mucho que hacer en caso de llegar una oferta formal. "Desde mi lugar también entiendo el fútbol como un negocio y podría ser una oportunidad importante para Palestino el vender a Bruno. Me gustaría ser egoísta y que Bruno se quede, pero tampoco puedo impedirlo. Conozco las reglas del juego", explicó.

Eso sí, aclaró que "Hoy le consulté a la dirigencia si había habido algo de verdad, sincero y concreto con respecto a eso. Me dijeron que no, que no ha habido nada hasta ahora, así que feliz. Esperemos que se quede con nosotros" cerró.