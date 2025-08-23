A medida que se acerca el tramo final de la temporada regular en Primera B, los nervios comienzan a tomar protagonismo y las distancias tanto en la parte alta como en la baja de la Tabla de Posiciones se acortan. Así ocurrió tras jugarse la mitad de la fecha 22.

Por ejemplo, en la batalla por el título y el ascenso directo a Liga de Primera, Santiago Wanderers tenía la oportunidad para escaparse en lo más alto de la clasificación, para ello debía visitar a Deportes Recoleta, que busca meterse en la Liguilla.

Si bien los de Valparaíso pudieron ponerse en ventaja mediante un penal del uruguayo Leandro Navarro (58′), sobre el final del pleito otra pena máxima, ahora para el local, le permitió a David Salazar (89′) poner el 1-1 definitivo y encender la lucha por el liderato en Primera B.

¿Cómo fueron los partidos de la jornada en Primera B?

El traspié de Wanderers en la Región Metropolitana lo aprovecharon San Marcos de Arica, quien superó por 2-1 a Santiago Morning, con goles de Camilo Melivilú (12′, 59′) para el dueño de casa, más el descuento de Diego Arias (72′), para quedar a un punto de los “caturros” en la Tabla.

Pero quien también aprovechó el empate de los porteños fue Deportes Antofagasta. Los “Pumas” fueron hasta el Valle del Aconcagua y con anotaciones del argentino Tobías Figueroa (60′, 80′) vencieron por 2-0 a Unión San Felipe y se pusieron a cinco unidades de la cima.

Publicidad

Publicidad

Este resultado tuvo implicancias en la parte baja, pues era la oportunidad para que Magallanes, quien estrenaba a Miguel Ponce como entrenador, pudiera alejarse de la zona de descenso, mas en su visita a Rangers no pudo romper el cero y apenas sumó una unidad, que por su parte aleja a los talquinos de liguilla.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Publicidad

Publicidad

Así continúa la fecha 22

DOMINGO 24 DE AGOSTO

Cobreloa vs. Deportes Copiapó / 12:30 horas / Estadio Zorros del Desierto

Deportes Santa Cruz vs. Curicó Unido / 15:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción / 17:30 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

LUNES 25 DE AGOSTO

San Luis de Quillota vs. Deportes Temuco / 19:00 horas / Estadio Bicentenario Lucio Fariña