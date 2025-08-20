Esta semana se celebra una nueva jornada de la Liga de Ascenso, en específico se trata de la fecha 22 de la Primera B, la que comienza a jugarse este viernes 22 y que se extiende hasta el próximo lunes 25 de agosto.

Increíble jornada futbolística que arranca con dos equipos punteros en la tabla, Deportes Copiapó y Santiago Wanderers con 36 puntos y tres equipos a la caza, Universidad de Concepción, San Marcos de Arica y Cobreloa, los tres con 33 unidades. Todos los detalles de esta increíble fecha, a continuación, en RedGol.

ver también Le dicen Finiquito, jugó en Italia, en Colo Colo y asume como ayudante en querido club del fútbol chileno

Programación fecha 22 de la Primera B

Viernes 22 de agosto:

20:00 horas de Chile: San Marcos de Arica vs Santiago Morning en el Carlos Dittborn de Arica.

Sábado 23 de agosto:

12:30 horas de Chile: Unión San Felipe vs. Deportes Antofagasta en el estadio Municipal de San Felipe.

en el estadio Municipal de San Felipe. 12:30 horas de Chile: Deportes Recoleta vs. Santiago Wanderers en el estadio Municipal de Recoleta.

en el estadio Municipal de Recoleta. 15:00 horas de Chile: Rangers de Talca vs. Magallanes en el estadio Manuel Moya Medel.

Domingo 24 de agosto:

12:30 horas de Chile, Cobreloa vs. Deportes Copiapó en el Zorros del Desierto de Calama.

en el Zorros del Desierto de Calama. 15:00 horas de Chile, Deportes Santa Cruz vs. Curicó Unido en el estadio Joaquín Muñoz García.

en el estadio Joaquín Muñoz García. 17:30 horas de Chile, Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción en el Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Lunes 25 de agosto:

19:00 horas de Chile, San Luis de Quillota vs. Deportes Temuco en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

Publicidad

Publicidad

La totalidad de estos encuentros los podrás disfrutar en la plataforma HBO Max, mientras que por TV en su mayoría van por TNT Sports, salvo Unión San Felipe vs. Deportes Antofagasta, partido que va en exclusiva por TNT Sports Premium.

Tabla de posiciones de la Liga de Ascenso