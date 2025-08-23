Todavía no se borran las imágenes de lo acontecido el pasado miércoles 20 de agosto en Avellaneda. Hinchas de Independiente llevaron la barbarie un paso más allá, en una brutal golpiza a una decena de aficionados de la Universidad de Chile, en medio del partido de vuelta por Copa Sudamericana.

Las imágenes impactaron al mundo entero. Fue barbárico. El odio argentino no sólo explotó contra la hinchada visitante por el color de su camiseta, sino que también por el hecho de tratarse de chilenos. La terraplanista historia de Las Malvinas ha creado estragos en la mente de los trasandinos.

Seguimos masticando las resonancias psicológicas de la deshumanización. Lo cierto es que nadie puede resultar indiferente ante lo ocurrido en Copa Sudamericana. Esas imágenes no las queremos ver nunca más.

Equipo de la B le da su apoyo a la Universidad de Chile

No hay que ser de la Universidad de Chile para sentir espanto por lo que pasó en el Libertadores de América. Las imágenes deberían impactar a toda persona con un mínimo de humanidad.

Es por eso que hay equipos que ya han mostrado su solidaridad con el momento chuncho. Sucedió en la Primera B, este sábado. Jugaban Deportes Recoleta y Santiago Wanderers, por la fecha 22 del ascenso, y apareció un lienzo de apoyo a la U.

“Fuerza Universidad de Chile”, decía el lienzo que se colgó en el enrejado del Estadio Municipal Leonel Sánchez. Fueron los hinchas del Reco, los que mostraron su apoyo al Romántico Viajero, en un partido que terminó igualado 1-1 con los Caturros.

Publicidad