Magallanes pasa por un complejo momento en la Primera B en donde se encuentran en el puesto 15 de la tabla de posiciones, en plena zona de descenso. Por este motivo, desde la dirigencia han tomado acciones cruciales y ya tendrían al nuevo DT que reemplazará a Ivo Basay.

El “Hueso” regresó al equipo, en el cual brilló en su carrera como futbolista, en junio de este año con la misión de mantener la categoría y evitar el temido descenso. Sin embargo, tras duros tropezones en donde sumó tres empates, una victoria y cinco derrotas, apenas dos meses desde su llegada se produjo su salida.

“Agradecemos su entrega y profesionalismo durante el tiempo que estuvo en el club”, señaló el equipo en un breve comunicado de prensa.

El nuevo DT de Magallanes

Según reveló PrimeraBChile, quien asumirá la banca de la “Academia” es Miguel Ponce, ex jugador de Universidad Católica, Universidad de Chile y Everton, mientras que como entrenador a estado a cargo de equipos como Blooming y San José en Bolivia, Santiago Wanderers, Rangers y Unión Española en Chile, como también la dirección de la selección Sub 17 el 2015.

El nuevo DT podría hacer su debut con la Academia en el próximo cruce contra Rangers, el último equipo que dirigió, este sábado.

