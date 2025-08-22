Los duros momentos que se vivieron en Avellaneda entre los hinchas de Universidad de Chile e Independiente derivaron en que se cancelara el encuentro que se jugaba por Copa Sudamericana.

Imágenes dantescas aparecieron después, por la agresividad de muchos fanáticos de Independiente que fueron a golpear a los visitantes una vez que se había cancelado el duelo.

Por lo mismo es que las muestras de solidaridad no tardaron en llegar para los chilenos. Una de las últimas fue de San Luis de Quillota, que en sus redes publicó un mensaje el jueves en la noche.

“Ante los hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores de América entre Independiente y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, San Luis de Quillota expresa de manera categórica el rechazo a toda violencia en el entorno del fútbol”, señala.

San Luis le dio su apoyo a los hinchas de la U. de Chile

San Luis critica duramente a Independiente

El elenco que actualmente está en Primera B tuvo opinión y calificó lo que hicieron los forofos locales como una cobardía.

“Desde Quillota expresamos nuestra más sincera solidaridad y apoyo a los hinchas del club Universidad de Chile que se vieron afectados por el cobarde ataque de la parcialidad local”, manifestaron.

Luego señalaron que los espectadores jamás deben correr riesgo por ir a ver un partido. “El fútbol debe unirnos sin importar los colores y nadie debe perder la vida por ir al estadio”, cerraron.

Actualmente Conmebol está recabando información sobre lo acontecido en el estadio de Avellaneda para tomar una resolución sobre el futuro de ambos elencos.

