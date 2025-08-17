Es tendencia:
Primera B

Tabla Primera B: Cobreloa gana el “partido del año”, se acerca al título y hunde a emblemático equipo

El fútbol del ascenso tuvo emocionante encuentro. Tras ir ganando 4-0, casi se lo empatan en el final a los naranjas.

Por Nelson Martinez

Cobreloa y un triunfazo de visita.
© Cobreloa.Cobreloa y un triunfazo de visita.

En un partido que se cargó de goles y donde la emoción se hizo sentir, cinco tantos se gritaron en el Municipal de San Bernardo antes de ir al entretiempo. Y ahí, Cobreloa se tomó los festejos en la Primera B.

Es que los loínos llegaban al desafío ante Magallanes con la obligación de ganar como visita y así no perderle pisada a Deportes Copiapó y Santiago Wanderers, quienes están como líderes.

Y respondiendo a sus pergaminos, en emocionante partido los naranjas no perdonaron a los carabeleros en su casa, que se siguen complicando en la lucha por evitar el descenso a la Segunda División Profesional.

Cobreloa saca chapa de candidato

Cobreloa derrotó 4-3 como visita a Magallanes, en San Bernardo. Con doblete de Gustavo Gotti, más tanto de Álex Valdés e Iván Ledezma, los loínos timbraron la goleada. Facundo Peraza (doblete) y Matías Vásquez descontaron para los locales.

Con ese triunfo, la jornada dominical se cerró con Cobreloa a tres puntos de los líderes Copiapó y Santiago Wanderers. Por su parte, Magallanes quedó solo un punto arriba de Santiago Morning, donde un equipo baja de división.

Por otra parte, en el otro partido de día domingo Deportes Antofagasta y Deportes Recoleta no se sacaron diferencias en el norte, firmando el cero y manteniéndose en posiciones de liguilla por el ascenso.

La Primera B este año tiene tiene cerrada lucha en la parte alta de la tabla. Por ahora, Santiago Wanderers y Copiapó están en la cima, pero de cerca le respiran más equipos soñando con subir a la Liga de Primera.

Así quedó la tabla de Primera B:

