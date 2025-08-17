No es Jorge Almirón: El DT que quedó sin trabajo en el fútbol chileno tras nueva derrota

Jorge Almirón actualmente se lleva todas las miradas tras la dura derrota de Colo Colo a manos de la UC por 1-4 en una nueva edición del Clásico, caída que le costó la salida al ex Boca Jrs, esto a pesar de que no es oficial, ya fue confirmado por su representante.

Pero la salida de Almirón no es la única que sucumbe al fútbol chileno porque en horas de este sábado y en paralelo a lo sucedido con el DT argentino, se conoció la salida de otro director técnico del fútbol chileno, se trata de la salida de Juan José Luvera del conjunto de San Luis de Quillota.

El también entrenador argentino con pasos por Huachipato, Deportes La Serena y Rangers, entre otros clubes, fue despedido del elenco canario tras la derrota por la cuenta mínima ante Unión San Felipe por la jornada 21 de la B. Segundo revés consecutivo del equipo que los deja en un pobre 10° puesto con apenas 27 puntos.

San Luis de Quillota anuncia la salida de Juan José Luvera:

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, San Luis de Quillota informó que ha puesto fin al contrato de su cuerpo técnico , liderado por el entrenador Juan José Luvera.

Tras los malos resultados Juan José Luvera fue despedido de San Luis de Quillota. (Foto: Marco Vasquez/Photosport)

El club agradeció “profundamente” el profesionalismo y el compromiso del estratega y su equipo, valorando el trabajo realizado en el plantel profesional. Además, les desearon el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos.

Finalmente, el comunicado anunció al sustituto de Luvera, señalando que, a partir de este lunes 18 de agosto, el primer equipo estará bajo la dirección del técnico Fernando Guajardo.

El próximo partido de San Luis de Quillota en el Ascenso:

Tras la salida de Juan José Luvera, San Luis de Quillota enfrentará el próximo lunes 25 de agosto a partir de las 19:00 horas de Chile a Deportes Temuco por la fecha 21 del Ascenso.

