Colo Colo vivió una de sus peores jornadas del año al perder contra U. Católica en la Liga de Primera. Debía ser una fiesta en el Monumental, pero los cruzados sorprendieron con cuatro goles y expusieron las peores falencias de los albos, condenando también a Jorge Almirón.

Después de la goleada, el DT confirmó lo que parecía que nunca iba a llegar: la apertura de negociaciones para su salida. “Es momento de descomprimir. Mañana (domingo) habrá novedades. De mi parte, viví momentos muy lindos con la gente. Hubo momentos importantes“, dijo.

Desde hace unos meses, tras la caída contra Racing que costó la eliminación de la Copa Libertadores, que los hinchas pedían la salida del técnico argentino. Pero no se daba. Aníbal Mosa tuvo que retractarse luego de despedirlo públicamente porque no había plata para pagar su indemnización.

Pero el momento llegó. Sumado a la derrota, las pifias y cánticos de los hinchas de Colo Colo sentenciaron al DT. Horas más tarde del partido, su representante, Pablo del Río, le confirmó a César Merlo la noticia. “De común acuerdo con Mosa, decidimos dar por terminado el proceso“, informó.

Seguramente, Colo Colo emitirá un comunicado sobre la situación de Jorge Almirón en las próximas horas. Habrá que ver quién lo reemplazará de manera interina. El nombre de Héctor Tapia, hoy jefe del fútbol joven del club, ya se ha mencionado.

Colo Colo vuelve a la cancha el 23 de agosto para enfrentar a Everton. Una semana después (31) recibirá a U. de Chile en un nuevo Superclásico.