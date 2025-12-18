Deportes Concepción viene cerrando una gran temporada donde logró el esperado ascenso a Primera División tras derrotar a Cobreloa en la final de la Liguilla y, pensando en lo que será el 2026, el León de Collao aseguró un inesperado refuerzo.

Según revela Cooperativa Deportes, el volante Jorge Henríquez llegó a acuerdo con Conce para convertirse en jugador lila para la temporada 2026 y acompañarlos en su regreso a la división de honor tras 17 años fuera de ella.

A pesar de esto, el jugador se perderá los primeros tres partidos de la Liga de Primera 2026 debido a una dura sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por su expulsión durante el partido entre Cobresal y Ñublense.

Jorge Henríquez será el nuevo refuerzo de Deportes Concepción/Photosport

La salida de Jorge Henríquez de Cobresal

Tras una temporada junto a los Mineros, el jugador de 31 años dejó la escuadra y, según revela el periodista deportivo Renzo Luvecce, la salida se debe a que no llegó a un acuerdo para renovar y, a pesar de tener ofertas de otros lados, se decidió por los Lilas.

“Rechazó un buen ofrecimiento desde Perú (Deportivo Garcilaso) y aceptó la propuesta del León de Collao”, explicó en sus redes.

El volante disputó 27 partidos con Cobresal esta reciente temporada, anotando en 9 oportunidades y dando 6 asistencias.

La carrera de Jorge Henríquez

El jugador de 31 años comenzó su carrera en Audax Italiano el 2014, para luego pasar a préstamo en clubes como San Marcos de Arica y Barnechea. El 2023 llegó a Ñublense, pasando también por Curicó Unido y Coquimbo Unido. El 2025 fichó por Cobresal.