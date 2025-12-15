Deportes Concepción selló su regreso a Primera División tras vencer a Cobreloa en la gran final de la Liguilla, por lo que ahora los Lilas ya tienen la mente en lo que será el Campeonato Nacional 2026, donde experimentarán grandes cambios.

El León de Collao prepara lo que será su esperado regreso, tras más de 17 años, a la división de honor, pero ya experimenta importantes bajas. Diego Zambrano y Fabián Núñez son alguno de los jugadores que confirmaron que no estarán con los Lilas el 2026, y ahora se suman dos más.

Los jugadores que dejan Deportes Concepción

El arquero argentino Gastón Gómez, según revela PrimeraBChile, se despidió tras lograr el ascenso contra Cobreloa. “Había oficializado su adiós tras la última jornada del campeonato, cerrando así su etapa en el club penquista”.

En el programa “Arriba de la Pelota” de Sabes Deportes, se reveló que Gastón “Chila” Gómez tendría la intención de regresar a Argentina y sumarse a Aldosivi.

Por otra parte, el volante Nicolás Astete confirmó su salida de los Lilas a través de una emotiva publicación en Instagram.

“De seguro el fútbol nos volverá a encontrar, no sé cómo, pero lo hará. Me voy con la frente en alto de haber entregado todo de mí, mi mejor versión. Sin duda llevarán un lugar importante en mi corazón”, escribió el mediocampista en redes.

El jugador de 32 años amasa una larga carrera en el fútbol nacional, donde ha pasado por clubes como San Antonio Unido, Ñublense, Santiago Morning, Deportes Colina y Deportes Temuco.