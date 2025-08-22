Colo Colo no pudo volver al triunfo en el primer partido sin Jorge Almirón en la banca y solamente logró un opaco empate sin goles en La Cisterna, en un duelo donde los árabes fueron ampliamente superiores y que si no hubiera sido por Fernando De Paul, la historia hubiese sido otra.

Las críticas no cesan en los hinchas albos que no solo aountan contra los jugadores y a Aníbal Mosa, ahora sumaron a Hugo González al repertorio, técnico que hoy día ejerció como DT titular en la dupla interina que forma con Luis Pérez.

Es en ese contexto que un hincha que no se guardó su descontento en redes sociales fue el reconocido músico y cantante urbano, Pailita, hincha del “Popular” y quien dejó un notorio comentario en la publicación oficial del Cacique.

Pailita explota tras empate de Colo Colo vs. Palestino

Fue en la publicación oficial de Colo Colo anunciando el empate sin goles entre los albos y Palestino, donde el intérprete de canciones como “Parcera” y “Na Na Na” señaló sin titubeos: “QUE RABIA LA PTM COMO NO VAMO A GANAR UN PARTIDOOO WN”.

El comentario del músico rápidamente logró interacciones y ‘likes’ de la hinchada alba que preferentemente apoyaban su mensaje, sin embargo, luego de unos minutos, la publicación de Pailita fue borrada de la cuenta alba.

De todas formas, no fue el único músico que se sumó a las críticas tras el empate de Colo Colo y Palestino, otros nombres de la música urbana que comentaron en la publicación tras el encuentro en redes sociales fue Cristofebril y King Savage, ambos músicos nacionales hablaron con cierto ironía y señalaron “Que vuelva almirón” y “Toy activo pa DT”, respectivamente .

Sin duda un ejemplo más de como los hinchas de Colo Colo no lo pasan bien tras el pobre rendimiento albo este 2025 y que los ubica provisoriamente en el puesto número 8 de la tabla de posiciones con 28 puntos en 21 duelos disputados.

