Colo Colo no tuvo un primer tiempo fácil como visita contra Palestino, por la fecha 21 de la Liga de Primera. De hecho, el Cacique se salvó de no irse al descanso en desventaja, de suerte y gracias a la gran actuación de Fernando De Paul.

El Tuto llegó muy cuestionado al duelo, considerando que su actuación en el reciente clásico contra Universidad Católica fue bajísima. De hecho, el meta fue acusado como uno de los principales responsables de la derrota alba, con goleada de la UC.

De Paul se convirtió definitivamente en el arquero titular de Colo Colo tras la salida de Brayan Cortés, pero tuvo responsabilidad en tres de los cuatro goles de la Católica.

Pero parece que la salida de Jorge Almirón y la llegada de Hugo González y Luis Pérez como entrenadores interinos le hizo bien a Fernando De Paul.

En los 43′ Palestino pudo abrir la cuenta: Joe Abrigo apareció frente a frente del Tuto y De Paul reaccionó felino para desviar el balón al córner, con la punta de los dedos. ¡Fue tapadón del colocolino!

Pero no fue lo único, y también hay que tener suerte. En el segundo tiempo una llegada de Palestino estuvo a nada de ser gol, pero entre el travesaño y De Paul evitaron la conquista, para inmediatamente ver un remate que se fue apenas desviado junto al vertical.

Más que correcto partido de Tuto De Paul en Colo Colo, acallando duras críticas justo en la previa del Superclásico de los albos contra Universidad de Chile.