Los hinchas de Colo Colo todavía se lamentan la drástica goleada que les marcó Universidad Católica por 4-1 en el estadio Monumental, por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.

Un duro golpe que significó que estén negociando la dirigencia de Blanco y Negro con el técnico Jorge Almirón, de manera de finalizar por anticipado el contrato.

Pero no fue el único que se llevó las críticas de los seguidores albos, porque fue también el portero Fernando De Paul quien no pudo atajar los dardos que han caído de parte de los hinchas.

Fue Julio Rodríguez quien conversó con Redgol para analizar la actuación del ex Universidad de Chile, donde asegura que el primer gol le condicionó toda la tarde al arquero y el error de dejar partir a Brayan Cortés.

Fernando de Paul queda en medio de las críticas tras el clásico de Colo Colo vs U Católica. Foto: Andrés Pina/Photosport

El primer gol mató a De Paul en el clásico

El histórico formador de Claudio Bravo respondió al llamado de Redgol para analizar el desempeño de Fernando De Paul, quien fue protagonista en la goleada en contra por 4-1 de la UC sobre Colo Colo: “De Paul hasta hace muy poco era un arquero bien importante, con varios partidos en cero, se encontró con una tarde desafortunada”.

“Cuando el hacen el primer gol y tiene culpa, entrando en el partido que es un clásico, se da cuenta de que en realidad ese gol lo pudo haber evitado si salía para anticipar, salió no sé si tarde, fue hacía atrás, y ese gol lo marca y Colo Colo lo siente”, explicó.

Una situación que en este tipo de partidos hace marcar diferencias, donde asegura que Colo Colo debe asumir su decisión de dejarlo y abrir la puerta para que parta Brayan Cortés.

“Pierde confianza, un arquero que no ha tocado el balón y aparte es bastante responsable. Tendría que haber anticipado al jugador que cabeceó, pero bueno, no hay que decir que De Paul no es buen arquero, porque le quitó el puesto por rendimiento a Brayan Cortés. Siempre dije que si lo dejaban ir Colo Colo cometía un error, porque Cortés, pese a que no sé qué problemas tuvo sin duda era el titular. Decidieron quedarse con De Paul y un juvenil”, cerró.

