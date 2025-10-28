Formador de Claudio Bravo entrega las claves a Gabriel Castellón en los penales: “Tiene a su favor…”

Universidad de Chile alista los últimos detalles para su viaje a Buenos Aires. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez se mide ante Lanús por la revancha de Copa Sudamericana y está a un partido de meterse en la final.

En la ida, el Romántico Viajero logró remontar el marcador y logró el empate 2-2. Por lo que ambos equipos llegan en igualdad de condiciones. Pero en la U no dejan nada al azar, y por lo mismo, Gabriel Castellón adelantó que ya se preparan hasta para los penales.

“Para mí no es lotería. Todo se trabaja, se entrena y se estudia como patea el rival. Uno busca a los jugadores y cómo puedan definir”, enfatizó el golero que será titular el jueves en el Estadio La Fortaleza.

A tal punto que ahora hasta el formador de Claudio Bravo entregó sus tips para que el portero azul pueda hacer historia. Así lo detalló Julio Rodríguez en conversación con Redgol. “Le encuentro toda la razón a Castellón. Ahora puede estudiar muy bien a los que patean los penales. Es bueno saber a quién se va a enfrentar y qué tipo de ejecutante hay”, detalló el especialista bajo los tres palos.

Los consejos de Claudio Bravo a Gabriel Castellón

El tema es que Julio Rodríguez no se quedó ahí, y tal como en su momento aconsejó a Claudio Bravo, ahora extendió sus palabras para Gabriel Castellón. “No lo he visto en definiciones de penales. Pero lo que tiene a su favor es que es alto y con eso le achica el arco al rival. Tiene que jugar con eso, aprovechar su estatura”, recalcó a Redgol.

Castellón se lució en el duelo de ida y ahora buscará abrochar la clasificación en la revancha contra Lanús

“Hay arqueros que se mueven en la línea, otros que hacen un amague o doble amague. Debe enfrentar de manera distinta a cada ejecutante pero debe tener en claro que hay tres tipos de ejecutantes”, complementa Rodríguez.

“Uno es el penal predeterminado, donde el jugador ya sabe donde va a patear como Charles Aránguiz. Después hay jugadores que no son especialistas y solo le pegan fuerte y derecho. En tercero está el más técnico que esperan que el arquero se mueva para rematar. Eso es habilidad”, agregó. Por lo que ahora la tarea es de Castellón para que se consagre como figura ante Lanús.