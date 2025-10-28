Universidad de Chile vivirá un tengo desplazamiento hasta Argentina en la jornada del miércoles, donde arribará a Buenos Aires para disputar la revancha contra Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

Para el jueves está programado el partido, donde el cuadro de la U se moverá bajo un riguroso sistema de seguridad por Buenos Aires, teniendo en cuenta que siguen latentes los graves hechos de violencia ante Independiente.

Una situación que la sabe el plantel de jugadores azules, donde tienen claro que se tomarán medidas extras pero que enfrentarán un clima hostil con los argentinos, aunque por varias situaciones.

Gabriel Castellón fue quien sacó la voz por la interna de los jugadores de la U, donde aseguró que tienen claridad que enfrentarán un ambiente caliente en su visita a Argentina.

Las escenas de los incidentes en Buenos Aires. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué dicen en U de Chile por el regreso a Argentina?

Fue en la conferencia de prensa previa al viaje hasta Argentina, donde el portero Castellón comentó cómo viven en la interna de Universidad de Chile el regreso a Buenos Aires.

“Sabemos que será una situación hostil la visita a Argentina, se ha generado mucho una rivalidad, tanto por lo de los hinchas en Avellaneda como la final Sub 20 en Chile”, explicó en primera instancia.

En ese sentido, hace un llamado a la calma para los hinchas, teniendo en claro que habrá mucha seguridad, pero que espera que no suceda nada y que el foco esté en la cancha.

“Estoy en contra de cualquier agresión, sea al club que sea, el fútbol es lo más lindo que hay y debe definirse en cancha. Entonces es una visita difícil”, detalló el portero.

