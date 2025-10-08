Claudio Bravo seguramente sea un modelo a seguir para Sebastián Mella, el golero que fue titular en la selección chilena durante toda la participación del equipo en el Mundial Sub 20. Para sorpresa de muchos, Nicolás Córdova apostó por él en el certamen.

El portero de Huachipato había sido suplente de Ignacio Sáez en el Sudamericano. Pero Mella se ganó la titularidad en las últimas semanas previas. Jugó todos los minutos en el combinado que preparó Córdova. Y cerró su participación con cuatro goles en contra, cortesía de los mexicanos.

Por eso, RedGol se puso en contacto con Julio Rodríguez, icónico formador de arqueros que fue clave en los inicios de Bravo. “Siempre dije quen o lo conocía ni sabía cómo jugaba. Hablamos de que tiene buenas reacciones, ataja cosas difíciles”, dijo Hulk sobre la fase grupal que jugó el meta acerero. Tapó un penal ante Japón.

Sebastián Mella fue evaluado por el ojo crítico de Julio Rodríguez. (Andres Pina/Photosport).

“Ayer no anduvo en un nivel muy bueno. Creo que incluso en el primer gol pienso que tiene algo de responsabilidad. Lo pilló retrocediendo, no estaba en buena posición. El balón pasó muy cerca de él. Era muy importante mantener el cero contra México en el primer tiempo”, agregó Rodríguez en la charla que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

La reacción de Sebastián Mella en el primer gol de México. (Captura DSports Chile).

Sobre todo por el momento. En el minuto 25. “Estaban dando una clase de fútbol. En realidad creo que hace tiempo no veíamos una selección ser tan vapuleada o que se enfrentaba contra un equipo tan superior. En el fondo sí, no quería decirlo, pero sí fue un baile”, manifestó Rodríguez sobre el trámite del juego.

Para Julio Rodríguez, quien hace poco tiempo se refirió a su distanciamiento con Claudio Bravo, el nivel de Sebastián Mella no dejó mucho lugar para las ilusiones. “Pienso que todavía está muy nervioso jugando. Especialmente cuando juega con los pies. Creo que no toma muy buenas decisiones”, expuso Hulk.

“Y por eso casi siempre juega largo. Decide jugar largo y no mantener la posesión como lo hacía el arquero mexicano (Emmanuel Ochoa), que siempre jugaba a un compañero. Después en el segundo tiempo cambió un poco, pero esas cosas al arquero le quitan un poco de categoría cuando no lo hacen bien”, fue el lapidario análisis.

Sebastián Mella en uno de los goles que sufrió ante México. (Andres Pina/Photosport).

Tuvo más. “Decidir pegarle largo a la pelota siempre no creo que le traiga muchas cosas positivas a futuro. Es algo que debe mejorar. También el golpe de balón. Tiene que mejorarlo, dirigir el balón a los compañeros. No dividirlo. Al final, con los partidos, no quedé tan convencido de que sea un gran arquero”, sostuvo Julio Rodríguez.

“Pero bueno, me gusta ver otra cosa de los arqueros. Tiene que mejorar mucho y si no lo hace, puede quedar en el camino. Si lo hace, podría jugar en su equipo Huachipato para tener una carrera acá en Chile”, fue el augurio que el icónico preparador de arqueros dejó para el meta del Huachi, donde deberá competir con Rodrigo Odriozola, Zacarías López y el ya debutado Christian Bravo.