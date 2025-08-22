Colo Colo no pasó del empate ante Palestino en la apertura de la fecha 21 de la Liga de Primera en el Estadio Municipal de La Cisterna. Pero, ahora vendrá otro compromiso importante ante Universidad de Chile.

Sin embargo, los azules las cosas no se viven de buena manera. Tras la masacre vivida en su visita a Avellaneda, Michael Clark anunció que pidió la postergación del duelo ante Everton, previo al Superclásico.

La ANFP ya entregó su parecer sobre el tema y es completamente oficial. Pero que también generó reacciones en los albos tras su resultado en el torneo nacional.

La reacción de Colo Colo a la postergación del duelo de U de Chile

En conferencia de prensa, Hugo González espera que Colo Colo pueda mejorar de cara al partido más importante del fútbol chileno, pactado para el próximo domingo en el Monumental.

“Hay muchas cosas por mejorar, siempre es así. Hay que fortalecer lo que hicimos, arreglar el tema de pelotas aéreas, la preparación de jugadas ofensivas, la finalización“, dijo el interino del Cacique.

Sin embargo, hay un punto que nadie contó. Universidad de Chile solicitó la postergación de su partido ante Everton, el que agrega un nuevo ingrediente a la previa.

Por eso, en el Cacique más que agitar aguas, prefieren la tranquilidad, y tal como ocurrió durante la semana, acatan la decisión y envían su apoyo tras lo que ocurrió a mitad de semana en Avellaneda.

Colo Colo apenas empata con Palestino y ahora pensará en el Superclásico. Foto: Photosport.

“Ellos pasan por un momento complejo, donde algunos de sus hinchas vieron vulnerados sus derechos en Argentina. Es una decisión que se debe acatar“, puntualizó el técnico.

¿Cuándo es el Superclásico del fútbol chileno?

El Superclásico del fútbol chileno, y que tendrá a Colo Colo como local ante Universidad de Chile, se jugará este domingo 31 de agosto, a las 15:00 hrs, en el Estadio Monumental, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera.