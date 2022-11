El interés de Colo Colo por Bruno Barticciotto es una de las movidas más interesantes del mercado. El delantero de Palestino hizo un buen segundo semestre anotando siete goles, lo que despertó el deseo de los albos de poder contratarlo.

El tema inquieta a Marcelo Pablo Barticciotto, su padre e ídolo del club Popular. Por lo mismo en ESPN se refirió derechamente al asunto, asegurando que le encantaría verlo con la camiseta que ama, aunque no quiere hacerse ilusiones ni presionar a su retoño.

"Sabes lo que pasa, que el otro día Bruno salió a aclarar algo (una declaración en la Gala del Fútbol) y a mí me pasa lo mismo. Es difícil referirse al tema", comenzó señalando el campeón de América en 1991.

Luego indica que el tema es complejo debido a que "si él termina diciendo que quiere ir a Colo Colo queda mal con Palestino. Y tampoco es lo que piensa. Y si dice que no quiere ir, se enojan los de Colo Colo".

Agrega el Barti que "a cada momento le preguntan lo mismo, a mí me sucede igual. Tiene un compromiso con Palestino donde está bien, contento, jugando y lo han tratado muy bien".

Papá Barti señala que "yo no me puedo referir al tema... aunque para mí sería un sueño que vaya a Colo Colo, no lo voy a negar. Y si Palestino acepta las negociaciones, será porque a Palestino le conviene económicamente, hay que verlo".

Cerró indicando que "si va a Colo Colo, bienvenido. Y si no seguirá feliz de la vida en Palestino", aclarando que no hay una desesperación en la familia para que Bruno sea transferido.