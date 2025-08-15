Jorge Almirón dijo que “estaba volando” y ahora lo borra drásticamente de Colo Colo

Una nueva final juega Colo Colo en la Liga de Primera, porque este sábado se mide ante Universidad Católica con la obligación de ganar.

Los albos vienen de sumar tres empates consecutivos, por lo que están muy lejos en la lucha por el título, ya que se encuentran a largos 17 puntos de Coquimbo Unido.

La UC asoma un rival directo para Colo Colo, porque están en la misma zona de la tabla de posiciones y lucharán por un cupo a un torneo internacional para 2026.

La inexplicable decisión de Jorge Almirón en Colo Colo

Jorge Almirón hace rato viene tomando erráticas decisiones en Colo Colo y para el clásico con Católica vuelve a repetirlo.

Para el reciente partido con O’Higgins en San Fernando el entrenador decidió no citar a Francisco Marchant, el juvenil que se ha llevado la responsabilidad de jugar en 2025, para dar paso a Leandro Hernández en la convocatoria, debido a que lo veía mejor.

“Vino de la Selección Sub 20 y está volando, está muy bien. Va a sumar minutos y tener chances dentro de poco. Ha crecido muchísimo”, dijo Almirón sobre Hernández.

Leandro Hernández pasó de alabado a cortado en Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Fue toda una mentira, porque Leandro Hernández no sumó ningún minuto y ahora lo saca hasta de la convocatoria, porque es uno de los cortados de Colo Colo para el duelo ante la UC.

Hernández no estará en la citación y se suma a Marcos Bolados, Tomás Alarcón y Óscar Opazo como los jugadores que se pierden el duelo con los cruzados.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.