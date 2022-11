Colo Colo sigue buscado refuerzos para el 2023 tras la llegada de Fernando de Paul en el arco y de Ramiro González en le defensa. La idea del Cacique es potenciarse en todas sus líneas y en ofensiva ya tienen un nombre visto desde hace bastante tiempo: el de Bruno Barticciotto.

El hijo de Marcelo Pablo está en la órbita de los albos hace rato, sobre todo tras redondear un buen segundo semestre con Palestino, club que apostó por el delantero al comprar sus derechos federativos y la mitad de su pase al finalizar esta temporada.

Por ahora Bruno se hace el desentendido ante la cualquier oferta del Cacique. Así lo hizo en charla con ADN Radio, donde el delantero afirmó que “yo vuelvo a entrenar el 12 de diciembre a Palestino y no sé nada más. Sí que he tenido algunos sondeos, pero nada concreto, todavía no me han comunicado nada a mí directamente”.

“Uno igual se tiene que adaptar, tiene que ir paso a paso. Las expectativas en un club grande te las exigen de inmediato, pero depende de uno, de lo fuerte que es mentalmente y de lo que haga. Estoy preparado para lo que toque, dar cualquier paso y tener gran buen año el 2023”, agregó Barti.

Para cerrar, el formado en Universidad Católica sostuvo que “siempre es lindo jugar en equipos grandes. Quizás tuve un paso de transición, al club justo no le fue muy bien, pero a todos les gustaría obtener un buen paso por un equipo grande”.

Bruno Barticciotto jugó 15 partidos con Palestino en la segunda mitad del 2022 (uno de ellos en Copa Chile), matriculándose con siete goles y entregando una asistencia.

