Fernando de Paul fue el primer refuerzo de Colo Colo pensando en la temporada 2023. El Cacique salió a buscar un arquero que le pudiera competir el puesto a Brayan Cortés y en el “Tuto” encontró el interprete ideal para eso, sobre todo tras su buen año en Everton.

El meta sabe del reto que se le viene con los albos y así lo dejó en claro en charla con Directv, donde afirmó que “apenas finalizó el torneo las conversaciones con Colo Colo se incrementaron, se encaminó todo muy rápido. No lo dudé un segundo por lo que genera el club. Además, me gustan este tipo de desafíos”.

“La competencia será dura con Brayan Cortés, yo quería un desafío así, querer ganarme mi lugar de esta manera. Esto le va servir al equipo y a mí en lo personal para seguir creciendo y demostrando”, agregó el portero.

Sobre lo que encontró en el Cacique en su llegada, el formado en San Luis de Quillota sostuvo que “veo muy bien al equipo, sigue compitiendo de la misma manera en estos amistosos. Es muy intenso, agresivo y competitivo, eso demuestra porque fueron campeones. Yo creo que será un buen año el que viene para todos en el club”.

En ese sentido el guardameta quiere tener chances concretas de mostrar sus condiciones, afirmando que “me gustaría jugar la Supercopa ante Magallanes, pero hay que demostrar, convencer y competir mucho en el día a día. Los arqueros somos muy leales en la competencia, será muy buena con Brayan y todos los porteros”.

¿Y los objetivos del año? De Paul la tiene clara al señalar que “es avanzar de fase (en Copa Libertadores), pero no puedes descuidar el torneo nacional, la Copa Chile y la Supercopa. En este equipo hay que ir por todo. La idea es por lo menos pasar de fase y espero que así sea”.

“Mi paso por la U fue estresante”

Fernando de Paul sabe de su pasado en Universidad de Chile y que en algún momento pudo generar uno que otro resquemor en el mundo colocolino, sobre todo en torno a los hinchas, quienes en ocasiones suelen ser muy duros al respecto.

El meta no olvida lo que vivió con los azules, afirmando que “mi paso por la U fue estresante y no lo pasamos bien por los resultados, pero eso se valora muchísimo, son aprendizajes. Jamás hablaré mal de los lugares que te dieron la posibilidad de trabajar”.

“Hay mucha gente que me tiene mucho cariño en la U. No guardo rencor con nadie, valoró mucho lo que viví en el club. Nunca tuve conversaciones para seguir, no se acercaron, pero me fui tranquilo, ya que di lo mejor”, agregó.

Para cerrar, el portero dejó en claro que “no siempre me manejo con perfil bajo, los hinchas son muy pasionales y los entiendo. Nunca hablé cosas para quedar bien con la hinchada. Siempre hay que tratar de tener un respeto por los hinchas”.

Colo Colo saldrá por una última vez a jugar en este 2022 este sábado 19 de noviembre a las 16:00 horas, cuando en el Estadio Sausalito enfrente en la revancha al Real Betis tras su buena goleada de 5-0 el pasado miércoles en Concepción. ¿Debutará ante el cuadro sevillano De Paul?