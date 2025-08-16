En un nuevo capítulo de Only Fama, el espacio reveló una impactante noticia que afecta al exfutbolista de equipos como el Inter de Milan, Lazio y Al-Ittihad, Luis Jiménez, en donde señalaron que sus empresas tendrían una millonaria deuda.

En el espacio indicaron que la importadora y comercializadora Jiménez López Limitada estaría enfrentando una demanda por liquidación forzosa con una deuda que alcanzaría una cifra cerca a los 1200 millones de pesos, a lo que se sumarían cotizaciones previsionales impagas por más de 30 millones de pesos.

Por este motivo, sus acreedores se dirigieron a la justicia, según revela el espacio. “Como dice el nombre, es forzosa. No hay acá un acuerdo con el deudor para llevarlo a quiebra, como podría ser otra figura”, explicó al programa el abogado Juan Pablo López.

Las deudas de la empresa de Luis Jiménez

En el espacio señalaron que María José López dejó de ser parte de la empresa el año pasado. “Se retiró en marzo del 2024, un momento preciso porque de ahí en adelante la empresa no surgió más, solo acumulaba deudas”.

En la misma línea, el abogado Juan Pablo López señaló que Coté al salir de la empresa le cede el 50% de los derechos que ella tenía a la empresa de Luis.

“Entonces queda como dueña de la empresa Luis en un 50% y su empresa en otro 50%. Y hace un tiempo atrás esta empresa le vende a hermano de él su parte. Hoy los socios son: 50% Luis Jiménez y su hermano en el otro 50%”.

El excompañero de Jiménez, Kike Acuña fue consultado por el presente de Jiménez en el programa de Mega, señalando: “Sorpresivo que una marca que le estaba yendo bien, porque vendía bastante, estaba bien posicionada en algunas tiendas grandes, de la noche a la mañana empiece a fallar, me es un poco extraño porque yo tenía la impresión de que estaba super bien el Lucho”.

