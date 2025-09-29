Es tendencia:
¿Crisis en el imperio del Mago Jiménez? Revelan embargo de auto de lujo que usaba Coté López

Primer Plano reveló en su capítulo de estreno los problemas económicos que atraviesa la sociedad del exfutbolista.

Por Andrea Petersen

Revelan problemas ecónomicos de Luis Jiménez.

Un inesperado episodio estrenó Primer Plano la noche de este domingo donde se mostró como el auto Mercedes Benz que usaba Coté López fue trasladado por una grúa supuestamente debido a un procedimiento de embargo.

Según señalaron en el estelar de farándula, esta situación se debió a la deuda que mantiene una de las empresas del futbolista Luis Jiménez, con un monto que asciende a $1.200 millones de pesos.

Al ser consultada por esta situación, la empresaria señaló al medio: “Nosotros tenemos las empresas separadas. No tiene nada que ver una con la otra. La empresa que quebró de Luis es una de las sociedades que tiene (…) Me imagino que ahora que salió del reality, va a solucionar y dejar todo en orden”.

Las deudas de Luis Jiménez

En el espacio de CHV, señalaron que entre las deudas que enfrenta la sociedad Jiménez López Limitada estaría enfrentado una deuda forzosa que ya se encuentra en su etapa final, la que “trae consigo la incautación de bienes para que los acreedores recuperen los que se les adeuda”.

“El total de todas las acreencias, de todas las deudas que tiene, asciende, aproximadamente, a los 1200 millones de pesos, él en definitiva, todos los bienes que tenga en el futuro y los que adquiera en el futuro van a estar sujetos a este proceso”.

Entre las deudas significativas que enfrenta la empresa del mago se encuentran 10 millones a una AFP por cotizaciones impagas y al fisco a través de la Tesorería General de la República por un monto de más de 48 millones de pesos por el no pago de impuestos.

